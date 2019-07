Team Ineos und das Ende der Dominanz

Nimes.. Emanuel Buchmann war für seine Verhältnisse geradezu euphorisch. „Es war ein richtig geiles Wochenende“, bilanziert er nach zwei Tagen in den Pyrenäen. Zweimal wurde er Etappenvierter, beide Male hängte er dabei Titelverteidiger Geraint Thomas ab.

Er fuhr dabei wie einer, der gewinnen will. Er ging nicht nur brav die Attacken der anderen mit, sondern suchte sogar selbst die Initiative. Am Tourmalet war es sein Antritt, der für Thomas zu viel war. „Ich habe mich noch ganz gut gefühlt, und die anderen sahen nicht so gut aus. Da habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, vielleicht kriege ich ein kleines Loch oder die anderen fahren nicht direkt hinterher“, schilderte Buchmann die Situation.

Kürzer im roten Bereich als andere

Der Ravensburger hatte sich dabei seine Gegner ausgeguckt: Wie atmen sie, wie schwer ist der Tritt, wie stark pendelt der Oberkörper. „Man achtet einfach darauf, wie sie sich auf dem Rad bewegen“, sagt Buchmann in seiner so trockenen und präzisen Art.

Dass er darauf achten konnte, den Kopf dafür frei hatte, liegt auch daran, dass er sich selbst weniger im roten Bereich befand als manch anderer. „Es ist ein Unterschied, ob man einige Minuten im roten Bereich fährt oder eine halbe Stunde“, konstatierte der Kapitän von Bora-hansgrohe.

Bei der letzten großen Rundfahrt noch eingebrochen

Buchmann fährt auf einer so nicht erwarteten Woge des Erfolgs. „Ich habe mich selbst positiv überrascht“, verrät er. Aber dass die Basis gut war, das wusste er. Schon beim Tour-Vorbereitungsrennen Critérium du Dauphiné im Juni überzeugte er als Gesamtdritter. Bei der vorigen Vuelta a Espana fuhr er lange Zeit sogar noch offensiver als bei dieser Tour und lag mehrere Tage auf den Plätzen zwei und drei.

Dann aber kam der Einbruch. Buchmann und das Team haben die Fehler ausgewertet. „Ich habe zu viel Kohlenhydrate gegessen“, sagt er. Teamchef Ralph Denk bestätigt das. „Am Ende der Rundfahrt war er schwerer als am Anfang“, so Denk. „Das war der eine oder andere Teller Pasta zu viel.“ Rennfahrer brauchen zwar Energie, aber eben nur die, die sie dann umsetzen. Einlagerungen im Gewebe sorgen nur für lästiges Gewicht.

Gute Dosierung bei den Höhentrainingslagern

Die zweite Lehre aus der Vuelta ist, die Höhentrainingslager anders zu planen. „Das ist eine ganz individuelle Sache, jeder Rennfahrer reagiert da anders. Bei Emu ist es nach unseren Erfahrungen besser, wenn das Höhentraining bis nahe an die Rundfahrt heranreicht. Deshalb hat er auch die deutsche Meisterschaft ausgelassen und ist direkt aus der Höhe zur Tour gekommen“, erklärt Denk.

Bora-hansgrohe arbeitet an den Details. Für lange Zeit war dieses Feintuning an der Ernährung, an den Rädern, an der Kleidung eine herausragende Eigenschaft von Branchenführer Ineos, früher Sky, das seit 2012 sechs Mal den Toursieger stellte. Die anderen Rennställe haben aber aufgeholt. Das führte zu dem offenen und streckenweise wilden Rennen in den Pyrenäen. „Team Ineos ist nicht mehr so dominant“, meint Buchmann. Der Bergzug kann die Gegner nicht bändigen. Und den beiden Kapitänen merkt man an, dass ihre Vorbereitung nicht ideal war.

Schwierige Vorbereitung bei Ineos

Der eigentliche Star fehlt in Chris Froome nach einem schweren Sturz verletzt. Thomas stürzte bei der Tour de Suisse und klagt noch jetzt in Frankreich über fehlende Wettkampfkilometer. Egan Bernal bereitete sich hingegen auf den Giro d’Italia vor, brach sich bei einem Sturz kurz vor dem Start aber das Schlüsselbein und plante auf die Tour um. Er scheint gegenwärtig auf der Höhe von Buchmann, aber einen halben Schritt hinter dem Franzosen Thibaut Pinot. Thomas hingegen kann nicht einmal mit Bernal und Buchmann mithalten.

Abschreiben sollte man den Waliser aber nicht. Im Klassement liegt er noch vor Bernal, Pinot und Buchmann. „Ich spüre auch, wie meine Form langsam kommt. In den Alpen will ich aggressiv fahren“, kündigte er an. Und auch Emanuel Buchmann ist noch lange nicht auf einem Podiumsplatz in Paris. „Mein Ziel sind weiterhin die Top 10“, tritt er auch auf die Erwartungsbremse.

Drei Hammer-Etappen kommen noch

So mancher in Deutschland, eingeschlossen Jan Ullrich, traut Buchmann sogar schon den Toursieg zu. „Das hat er drauf, sicherlich, aber wohl erst in einigen Jahren. Dazu müssen wir Helfer auch besser werden, das ganze Team braucht mehr PS“, so Buchmanns Teamkollege Gregor Mühlberger. Einen Podiumsplatz für seinen Kapitän hält der Österreicher aber jetzt schon für möglich.

Es ist auch eine historische Chance. Wer weiß denn, ob der Bergzug von Ineos auch im nächsten Jahr so schwach ist wie aktuell? Die mangelnde Rennkontrolle durch die Briten war ein begünstigender Faktor für die Bravourtaten von Buchmann und auch Pinot. Sie müssen Ineos weiter unter Druck setzen.

Dafür scheint Buchmann gerüstet, das Hauptaugenmerk lag in der Vorbereitung auf der dritten Tour-Woche, die mit drei hammerschweren Alpen-Etappen ihren Höhepunkt findet. Die vorletzte Etappe mit dem 30 Kilometer langen Anstieg nach Val Thorens sei ein Überlebenskampf. Wenn er überhaupt das Gelbe Trikot angreifen werde, dann dort, betont Buchmann. Für seine Verhältnisse war das fast schon eine Kampfansage.