Fall Sun: Athleten vereint in Ablehnung

Gwangju.. Auch nach dem Eklat bei der Siegerehrung schlägt der brisante Fall Sun Yang bei der Schwimm-WM weiter hohe Wellen. Nachdem Mack Horton mit seinem ungewöhnlichen Protest bei der Medaillen-Zeremonie für viel Aufregung gesorgt hatte, solidarisierte sich der deutsche Athletensprecher Jacob Heidtmann mit dem Australier und kritisierte den WM-Start des dopingvorbelasteten Chinesen scharf.

„Dass der hier schwimmt, ist eine Frechheit für alle sauberen Athleten, für jeden, der für den sauberen Sport einsteht. Das ist ein Schlag ins Gesicht“, sagte der Elmshorner. US-Olympiasiegerin Lilly King verriet, dass Horton bei seiner Rückkehr ins Athletendorf mit Ovationen begrüßt wurde: „Der ganze Essenssaal hat vor Applaus gebebt, es war großartig zu sehen, dass die Sportler in seiner Haltung vereint sind und ihn unterstützen.“ Diese weltweite Solidarität hat der Schwimm-Weltverband auch vernommen, vielleicht fiel die Sanktion am Montag deshalb milde aus: Horton und der australische Verband bekamen von der Fina nur eine offizielle Verwarnung ausgesprochen.

Viel Protest schlägt dem Weltmeister entgegen

Der Olympiasieger hatte nach seinem zweiten Platz hinter Sun über 400 Meter Freistil „aus Frust“ den Gang aufs Podest, den Handschlag und das obligatorische Foto aller Medaillengewinner verweigert. „Bei der Siegerehrung sollte man mein Land respektieren“, kritisierte Sun.

Doch laut Heidtmann, sprach Horton mit dem Protest vielen Schwimmern aus der Seele. „Das frisst alle im Team an, und alle sind froh, dass endlich ein Zeichen gesetzt wurde“, sagte er. Andere Schwimmstars wie Adam Peaty (Großbritannien), der am Montag die 100 Meter Brust gewann, aber nicht an seinen Weltrekord aus dem Halbfinale herankam, hatten sich schon im Vorfeld höchst kritisch über Suns Start geäußert.

Prozess wird vor Cas neu aufgerollt

Dem Chinesen, der 2014 von der Fina nach einem positiven Test nur für drei Monate gesperrt worden war, droht im September eine nachträgliche Strafe. Der Internationale Sportgerichtshof Cas rollt den Fall um eine womöglich durch einen Sun-Gefolgsmann zerstörte Dopingprobe neu auf. Die Fina hatte den dreimaligen Olympiasieger nach einer Anhörung im Januar freigesprochen, dagegen hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada Einspruch eingelegt.

Freiwasser-Weltmeister Florian Wellbrock, der im 800-Meter-Rennen am Dienstag auf Sun trifft, will das Thema ausblenden. Die Situation sei zwar „sehr schade“, aber im Rennen „ist er ein Wettkampfsportler wie jeder andere auch“. Wellbrocks Freundin Sarah Köhler zog über 1500 Meter in das Finale am Dienstag ein und blieb in 15:54,08 Minuten fast vier Sekunden unter ihrem alten Rekord, den sie bei der EM vor einem Jahr in Glasgow aufgestellt hatte.

Wasserballer treffen auf Kroatien

Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm freut sich derweil auf das Viertelfinale gegen Kroatien und sieht die Chance seines Teams auf einen Viertelfinalsieg bei „zehn Prozent“. Für den Einzug ins Halbfinale „müssten schon Weihnachten, Ostern und Nikolaus zusammenfallen“, sagte der Berliner. Der 59-Jährige ergänzte einen Tag vor dem Duell am Dienstag (8.30 Uhr/MESZ) mit dem Weltmeister: „Sie sind klarer Favorit, trotzdem werden wir versuchen, uns teuer zu verkaufen.“ Im letzten Aufeinandertreffen wenige Wochen vor den Titelkämpfen hatte die Nationalmannschaft 10:22 gegen Kroatien verloren.

Seine Mannschaft habe allerdings bei der knappen 7:8-Niederlage gegen den Olympiadritten Italien mit einer starken Leistung Selbstvertrauen tanken können. „Wir werden versuchen, von Anfang an ein schwerer Gegner zu sein für die Kroaten“, sagte Stamm, Das WM-Ziel Top acht hat sein Team bereits erreicht. Im kommenden Jahr soll das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio gelöst werden. Dazu muss sich die Auswahl bei der EM in Budapest im Januar einen Startplatz für ein Qualifikationsturnier in Rotterdam sichern.