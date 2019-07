Gina Lückenkemper: Leerer Kopf für schnelle Beine

Wie Gina Lückenkemper aus ihrem erfolgreichen Jahr 2018 gelernt hat und sich nun in der Weltspitze der Sprinter etablieren will.

Berlin.. Im Olympiastadion fühlt sich Gina Lückenkemper einfach am wohlsten. Dabei ist es auch relativ egal, ob das in London oder in Berlin steht. Denn mit beiden verbindet die 22-Jährige Meilensteine ihrer Leichtathletik-Karriere. Und so stand die Sprinterin des SCC Berlin am Sonntagnachmittag genau dort, wo sie vor gut zwei Jahren zum ersten Mal die magische 11-Sekunden-Marke geknackt hatte. Auf der Bahn des Londoner Olympiastadions.

Auf das Diamond-League-Meeting in der britischen Hauptstadt hatte sich Lückenkemper gefreut. Schließlich war der Start dort ihr erster in London seit der WM 2017, als sie mit 10,95 Sekunden in die deutsche Sprint-Elite gerannt war. Das hochkarätig besetzte Starterfeld um Jamaikas Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce vergönnte ihr dieses Mal zwar keine Zeit unter elf Sekunden. Mit einer neuen Saisonbestleistung von 11,14 Sekunden bestätigte Lückenkemper aber, dass sie auch in dieser Saison im Konzert der Großen mitsprinten kann.

Das Jahr 2018 hat Spuren bei Lückenkemper hinterlassen

Angekommen war sie dort an ihrem anderen sportlichen Sehnsuchtsort. Im Berliner Olympiastadion. Als sie im August bei den Europameisterschaften Silber holte und eine fulminante Gina-Show mit Bronze in der 4x100-m-Staffel krönte. Alles hatte sich um die junge, sympathische Frohnatur aus Westfalen gedreht. Lückenkemper war der neue Stern des Leichtathletik-Universums.

Neun Monate Wettkampfpause sind seitdem vergangen. Pause für die Beine, für den Kopf. Sie wirkt ausgeruht, entspannt, fokussiert. Das, was im vergangenen Jahr war, hat sie verarbeitet. Und trotzdem hat 2018 Spuren hinterlassen. Sportlich, medial aber auch mental. Den Weg in die Weltspitze hat Lückenkemper mit einem hohen Preis bezahlt. Mit erhöhter Aufmerksamkeit, mit gestiegenem Druck durch die Öffentlichkeit, mit noch weniger Privatsphäre. Die Erwartungen an Deutschlands neue Sprint-Königin sind hoch. Das musste die 22-Jährige nicht erst zuletzt einsehen, als sie nach ihrem Saisoneinstieg Mitte Juni recht heftig kritisiert worden war.

Anfang Juli in Lausanne fällt die WM-Norm

Nach 11,36 Sekunden beim Diamond League Meeting in Rabat (Marokko) sprachen viele von einem schwachen Saisonstart, von fehlender Form, von viel Luft nach oben. „Von einer Leistungssportlerin wird immer erwartet, dass sie funktioniert und dass sie immer im Bereich ihrer Bestleistung läuft“, sagt Lückenkemper. „Und wenn man dann eine 10,95 stehen hat und eine 11,36 rennt, ist das Geschrei groß. Auch wenn es keine schlechte Leistung war, sondern eine solide.“

Eine solide Leistung, auf der die gebürtige Soesterin aufgebaut hat. 11,16 Sekunden in Lausanne bedeuteten Anfang Juli die Norm für die Leichtathletik-WM in Doha (28. September bis 6. Oktober). Mit 11,20 Sekunden siegte sie beim Meeting in Luzern und dann eben die neue Saisonbestleistung am Sonntag in London. „Ich bin auch schon mit Wahnsinnszeiten in Saisons eingestiegen. Aber dass das nicht die Regel sein kann, sollte vielen bewusst sein. Menschen sind keine Maschinen“, sagt Lückenkemper.

Urlaubssemester soll den Fokus auf den Sport rücken

Dass sie die WM-Norm frühzeitig laufen würde, war Lückenkemper in ihrer absoluten Selbstsicherheit völlig klar. Auch weil sie großes Vertrauen in die Arbeit mit ihrem Trainer Uli Kunst hat. „Er hat es seit 2015 jedes Jahr geschafft, dass ich zum Saisonhöhepunkt performt hab und das ist das, was zählt. Solange ich in Doha abliefere, kann alles andere egal sein“, sagt Lückenkemper. „Deshalb hab ich mir auch auferlegt, mir nicht mehr alles über mich durchzulesen.“ Weder das, was in den Medien geschrieben wird, noch das, was auf ihrem Instagram-Account hinterlassen wird.

Und die Studentin der Wirtschaftspsychologie hat noch etwas gelernt: auf ihren Körper zu hören. Die Aufarbeitung der EM, der Vereinswechsel von Leverkusen nach Berlin Ende des Jahres, „das hat so viele Nerven geraubt“, sagt Lückenkemper. „Da musste ich mal einen Gang zurückschalten. Mir ist einfach alles zu viel geworden, mein Kopf ist nicht mehr damit zurechtgekommen.“ Somit entschied sie, ein Urlaubssemester einzulegen. Die Devise seither: ein leerer Kopf für schnelle Beine.

Auch ein Umzug nach Bamberg ist geplant

„Wenn ich studiere, möchte ich das ernsthaft machen und das war eben nicht mehr möglich, weil der Kopf so fertig war. Mein Leben besteht ja auch nicht nur aus Training. Öffentlichkeitsarbeit, Sponsorentermine, Events. Der Job als Leistungssportler umfasst so viel mehr“, erzählt Lückenkemper. Schiebt aber hinterher, dass sie auch ohne Vorlesungen und Abgabetermine „noch mehr als genug zu tun“ hat.

Deshalb möchte sie in naher Zukunft auch zu ihrem Freund Stefan nach Bamberg ziehen. Weg aus Soest, um die Zeit, die sie ansonsten im Auto verbringt, sinnvoller zu nutzen. Im Gegensatz zu ihm, sei sie schließlich „arbeitsplatztechnisch flexibel“. Der Startblock liegt immer im Kofferraum bereit. Auch wenn die SCC-Sprinterin nach Berlin fährt. In ihre neue sportliche Heimat.

Vorfreude auf deutsche Meisterschaften in Berlin ist groß

Seit einem halben Jahr startet sie für ihren neuen Klub und war seitdem mindestens einmal im Monat in der Hauptstadt. Nicht einmal das qualitativ minderwertig besetzte Midsommar-Sportfest des SCC Ende Juni ließ sie sich entgehen. Da erübrigt sich die Frage nach der Vorfreude auf die deutschen Meisterschaften in Berlin (3./4. August) ja fast. „Ich freu mich schon mega drauf“, sagt Lückenkemper. Natürlich. Die Titelkämpfe finden ja auch im Berliner Olympiastadion statt.