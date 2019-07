Favoriten scheitern bei Derby-Vorläufen in Mariendorf

Neben Josef Franzl scheidet auch Michael Nimczyk am Sonntag früh aus. Beste Aussichten auf den Sieg am 4. August hat ein Italiener.

Berlin.. Eigentlich ist Josef Franzl der personifizierte Siegfahrer. Zwar rangiert der Bayer im laufenden Traber-Championat aktuell nur auf Platz sechs, doch gemessen an der geringen Zahl der Starts ist Franzl momentan der erfolgreichste Pilot in Deutschland. Erst 62 Rennen hat er in diesem Jahr absolviert, 27 davon gewann er – eine einmalige Quote, mit der selbst der derzeit Führende Michael Nimczyk (92 Siege bei 252 Starts) nicht mithalten kann.

Doch ausgerechnet am bislang wichtigsten Wochenende des Jahres verließ den Trabrennfahrer sein Glück. In den Vorläufen zum 124. Deutschen Traber-Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf scheiterte Franzl am Sonntag mit dem als Mitfavoriten gehandelten Otero; sein zweites Pferd Airborne trat gar nicht erst an. Vom ungünstigen Startplatz acht aus zweiter Reihe ins Rennen gegangen, konnte Franzl mit Otero danach nicht mehr entscheidend in den Kampf um einen der vorderen Plätze eingreifen.

Auch Nimczyk scheitert vorzeitig

Allerdings befand sich der Münchener in bester Gesellschaft: Auch der ebenfalls hoch gehandelte Gladiateur mit Michael Nimczyk im Sulky ist beim nationalen Saisonhöhepunkt vorzeitig ausgeschieden, nachdem sein Hengst unerlaubterweise in den Galopp verfiel und deshalb disqualifiziert wurde.

Buddenbrock-Sieger Juan Les Pins mit Jaap van Rijn hielt sich dagegen schadlos und gewann seinen Vorlauf ebenso wie Velten von Flevo mit Weltmeister Rick Ebbinge sowie River Flow gesteuert vom Karlshorster Thorsten Tietz. Dieser wahrte damit die Chance auf den ersten Berliner Erfolg beim Derby seit 1988, als Gottlieb Jauß mit Tornado Hanover als bislang letzter Lokalmatador das wichtigste Trabrennen der Saison gewinnen konnte. Doch auch Juan Bros geht mit guten Chancen in das Finale am 4. August, der in der Hand des Italieners Alessandro Gocciadoro den wohl besten Auftritt aller Vorlaufsieger ablieferte.

Stutenderby-Finale am 3. August

Bereits am Sonnabend wurde in Mariendorf auch die erste Runde im Stutenderby ausgetragen. Zumindest diese Hürde überstand Josef Franzl und qualifizierte sich mit Rock my Dreams als Vorlaufsieger für das Finale am 3. August. Daneben überzeugten das Berliner Pferd La Grace (Michael Nimczyk) aus dem Besitz des Mariendorfer Bahneigentümers Ulrich Mommert, Velten Isabel (Rick Ebbinge) sowie Klingande von Traberlegende Heinz Wewering ebenfalls als Gewinner.