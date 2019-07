Hertha zeigt sich beim 1:1 in Bochum stark verbessert

Hertha BSC hat aufsteigende Form innerhalb der Saisonvorbereitung bewiesen. Drei Tage nach dem herben 1:4 bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue kam die Mannschaft vom neuen Trainer Ante Covic zwar auch am Sonnabend beim Zweitligisten VfL Bochum zu keinem Erfolg, zeigte aber beim 1:1 (1:1) eine verbesserte Leistung. Danny Blum hatte in der 22. Minute die Gastgeber im Jubiläumsspiel anlässlich des 40. Geburtstages des Ruhrstadions in Führung gebracht, Ondrej Duda kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich für die Berliner markiert.

Während für Bochum die Partie bereits als Generalprobe für die kommenden Samstag beginnende neue Spielzeit im Unterhaus zählte, stand bei Hertha weiterhin die Vorbereitung im Vordergrund. So kam der VfL nicht unverdient zur Führung, wobei Blum mit seinem direkt verwandelten Freistoß Hertha-Keeper Rune Jarstein schlecht aussehen ließ.

Die Gastgeber kamen nach der Führung noch zu einigen ungenutzten Chancen, doch den Treffer erzielte Hertha recht überraschend eine Minute vor dem Seitenwechsel, als Duda völlig freistehend abstauben konnte. In der zweiten Halbzeit wechselte Covic munter durch und gab jedem Spieler die Chance, sich zu zeigen. Die Reservisten präsentierten sich sehr agil, ohne das ein zählbares Ergebnis heraussprang.

Hertha begibt sich am kommenden Mittwoch in das zweite Trainingslager nach Stegersbach und reist am 3. August zum englischen Premier-League-Vertreter Crystal Palace nach London. Am 11. August steht dann das erste Pflichtspiel in der ersten DFB-Pokalrunde beim bayrischen Regionalligisten VfB Eichstätt an.