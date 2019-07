2. Bundesliga im TV: So sehen Sie alle Spiele 2019/2020

Am 26. Juli startet die Zweite Bundesliga in die Saison 2019/2020. Welcher Sender überträgt welche Spiele? Hier finden Sie den Überblick.

Der Spielplan für die Bundesligasaison 2019/20 steht fest: Bereits am 26. Juli, zwei Wochen vor Beginn der 1. Bundesliga, startet die Zweite Bundesliga in die neue Spielzeit. Hier finden Sie den Überblick, wie Sie alle Spiele der 2. Bundesliga im TV verfolgen können.

2. Bundesliga – Alle Spiele und Termine im Überblick

Die Anstoßzeiten in der Saison 2019/2020

Die Anstoßzeiten in der 1. und 2. Bundesliga sorgen immer wieder für Diskussionen. In der aktuellen Saison ändert sich aber noch nichts. Wie in der vergangenen Saison wird es in der zweiten Bundesliga Freitagabends zwei Duelle um 18.30 Uhr geben. Am Sonnabend werden pünktlich um 13 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr, jeweils drei Partien angepfiffen. Mit dem Spitzenspiel am Montagabend (20.30 Uhr) schließen dann die letzten beiden Mannschaften den Spieltag ab. Gibt es in der Bundesliga ein Montagsspiel, entfällt das Montagsspiel in Liga 2 – das Spiel findet dann mit den drei anderen Ligaspielen am Sonnabend statt. Am 1. Spieltag und am 2. Spieltag weichen die Ansetzungen vom Regelspieltag ab.

Erst für den neuen Rechte-Zyklus ab der Saison 2021/22 sind Änderungen vorgsehen. So ist bereits bekannt geworden, dass die Montagsspiele in 1. und 2. Liga abgeschafft werden sollen. Die DFL plant zudem, dass sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga künftig nur noch am 34. Spieltag alle Partien parallel angesetzt werden. Bisher war das auch am 33. Spieltag der Fall.

Videobeweis wird eingeführt

Seit der Saison 2017/18 gibt es den Videobeweis in der Bundesliga, ab der kommenden Spielzeit wird der Videobeweis erstmals auch in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen. Die vergangene Saison 2018/19 diente als Konzeptions- und Offline-Testphase für den Video-Assistenten in der 2. Bundesliga. In diesem Zusammenhang wurden 70 Video-Assistenten aus dem Pool der Schiedsrichter der 2. Bundesliga und der Assistenten der Bundesliga für Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga ausgebildet.

Live-Übertragungen der 2. Bundesliga auf Sky

Während bei Fußballbegegnungen nicht selten Verwirrung vor den TV-Geräten herrscht, wer welches Spiel überträgt, gibt es dieses Phänomen in der 2. Liga nicht. Der Pay-TV-Sender Sky hat nach wie vor alle Exklusivrechte an den Zweitliga-Partien. Bei Sky Sport News HD (frei empfangbar) zeigt der Sender zudem am Freitagabend (22.30 Uhr) und am Sonntag (19.30 Uhr) die bisherigen Partien in der Zusammenfassung.

Foto: Axel Heimken / dpa

Zusammenfassungen der Partien im Free-TV

Wie bisher zeigen die ARD an Sonnabenden ab 18.30 Uhr und das ZDF ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Spiele des Tages. Sky und Sport1 zeigen freitags ab 22.30 Uhr und sonntags ab 19.30 Uhr Highlights der Partien des Tages auf ihren frei empfangbaren Kanälen (Sky Sport News HD). Sport1 kann sonntags zwischen 6 und 15 Uhr die besten Szenen der Freitags- und Samstagsspiele zeigen. RTL Nitro zeigt montags ab 22.15 Uhr Zusammenfassungen aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga des Wochenendes.

Die 2. Bundesliga im Live-Stream

Sky-Kunden, die das Bundesliga-Paket abonniert haben, können die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga weiterhin wie gewohnt auch über Sky Go verfolgen. Die Bundesligaspiele können auch von Unterwegs auf den mobilen Endgeräten problemlos verfolgt werden. Denn in den App-Stores gibt es die SkyGo-App - speziell für Tablets und Smartphones - zum kostenlosen Download.

Die TV-Übertragungen im Überblick

Sky: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Partien live und exklusiv. Die Anstoßzeiten bleiben Freitag 18.30 Uhr, Samstag 13 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr und Montag 20.30 Uhr. Findet in der Bundesliga ein Montagsspiel statt, findet in Liga zwei stattdessen eine weitere Begegnung am Sonnabend statt. Freitagabend ab 22.30 Uhr sowie Sonntags ab 19.30 Uhr sendet Sky über den frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD Highlights der Partien des jeweiligen Tages.

DAZN: Auch in der 2. Bundesliga bietet der Streaming-Dienst DAZN ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips an.

ARD: In der ARD-Sportschau werden am Sonnabend ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen der Partien gezeigt werden.

ZDF: Im ZDF Sportstudio werden am Sonnabend ab 23 Uhr Zusammenfassungen des Spieltages gezeigt.

Sport1: Der Privatsender zeigt an Spieltagen am Freitag um 22.30 Uhr und am Sonntag ab 19.30 Uhr Zusammenfassungen und die besten Szenen der Partien. Außerdem darf Sport1 sonntags zwischen 6 und 15 Uhr die besten Szenen der Freitags- und Samstagsspiele zeigen.

RTL Nitro: Der Kölner Sender bietet am Montag ab 22.15 Uhr die Zusammenfassung aller Spiele des jeweiligen Spieltages an.