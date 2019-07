Özils Beziehung zu Deutschland – Es bleibt kompliziert

Los Angeles/Berlin.. Natürlich ist es eine Zufälligkeit, aber der Zeitpunkt bleibt delikat. Dass Mesut Özil (30) fast genau ein Jahr nach seinem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf Tuchfühlung mit der Vergangenheit gegangen ist, lag weniger an ihm, sondern am Spielplan seines FC Arsenal. Der Premier-League-Klub hatte mit Bayern München ein Freundschaftsspiel in den USA verabredet, was Özils Wiedersehen mit den Ex-Kollegen fast unausweichlich machte. Als es in Los Angeles so weit war, schien er es jedoch zu genießen.

Ein herzliches Shakehands mit Thomas Müller, eine innige Umarmung mit Jerome Boateng und ein freundschaftlicher Plausch mit Manuel Neuer – keine Selbstverständlichkeit nach den Ereignissen der vergangenen zwölf Monate. An den deutschen Reportern ging Özil indes wortlos vorbei, ein Indiz dafür, wie angespannt sein Verhältnis zu Deutschland nach wie vor ist. Wie sollte es auch anders sein?

Grindel als Verlierer - Özil auch

Der denkwürdige Sommer von 2018 hat tiefe Spuren hinterlassen. Das unbedachte Foto mit dem umstrittenen türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan. Die desolate WM in Russland, bei dem die Weltmeister von 2014 kollektiv abstürzten und Özil als Unruhestifter und Sündenbock gebrandmarkt wurde. Der öffentlichwirksame Rücktritt des Mittelfeldstars, bei dem er gegen die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schoss. Und nicht zuletzt das gewaltige mediale Echo, das über Wochen eine deutsch-türkische Integrationsdebatte befeuerte.

Am Montag liegt Özils Rücktritt genau ein Jahr zurück. Längst mussten alle Beteiligten einsehen, dass das Aufregerthema Özil nur Verlierer produziert hat. Dem früheren DFB-Präsident Reinhard Grindel haftete sein ungelenker Umgang mit dem vermeintlichen Buhmann der Nation als bleibender Makel an, schlussendlich stolperte er über eine Uhren-Affäre und trat im April zurück.

Einsicht beim Deutschen Fußball-Bund

Özil erlebte in England seine bislang schlechteste Saison, stand beim FC Arsenal nur zehn Mal in der Startelf. Schwerer wiegt jedoch der gesellschaftliche Effekt, dass sich der Nährboden für die Beziehung zwischen Deutschen und Deutsch-Türken sicher nicht verbessert hat.

Immerhin scheint sich beim DFB inzwischen eine gewisse Einsicht breitgemacht zu haben. Hätte sich der Verband deutlicher zu Özils Erdogan-Fotos positionieren müssen? Und gegen die rassistischen Anfeindungen, die der Mittelfeldspieler später in Deutschland erfuhr?

„Zweimal Ja“, antwortete DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg dieser Tage. „Personen, die in einer Verantwortung stehen, müssen manchmal schnelle Entscheidungen treffen, von denen man im Nachhinein weiß, dass es keine Volltreffer waren“, räumte er ein.

Keine großen Effekte auf Berliner Plätzen

Fest steht: Die Özil-Diskussion hat das Land 2018 eher gespalten als geeint. In Berlin scheinen die Folgeschäden allerdings nicht allzu gravierend auszufallen, zumindest wenn man Mahmet Matur glaubt. Er ist Integrationsbeauftragter und Präsidiumsmitglied des Berliner Fußball-Verbandes (BFV).

Vor einem Jahr bezeichnete er Özils Rücktritt als „Schock für meine Integrationsarbeit“, weil ihm eine strahlkräftige Identifikationsfigur für Kinder mit Migrationshintergrund abhandenkam. Heute sagt er: „Ich finde, Herkunft, Kultur und Nationalität müssen nicht ständig betont werden.“ Allein das grenze ja schon aus. Gerd Liesegang sieht es ähnlich: „Die Debatte war hier schnell wieder weg“, sagt der Vizepräsident des BFV.

In der Saison 2018/19 habe es – entgegen der Befürchtungen – nicht mehr gemeldete rassistisch motivierte Vorfälle oder Abbrüche gegeben. Sechs Mal im Erwachsenenbereich, vier Mal in der Jugend – zehn Mal zu viel, sicher, aber nicht auffälliger als in anderen Jahren.

Özil-Trikots kaum noch gefragt

Für Matur besteht die größte Herausforderung mittlerweile darin, Flüchtlinge in bestehende Vereine zu integrieren. Viele von ihnen engagierten sich in Berliner Klubs als Betreuer, Schiedsrichter oder Trainer, berichtet er – „alle müssen verstehen, dass sie am Ende profitieren werden“.

Seine Arbeit soll das Gegenteil der Özil-Debatte sein, die auch in seinem zweiten Betätigungsfeld spürbar ist. In seinem Sportgeschäft sei die Nachfrage nach Özil-Trikots nach der WM 2018 stark abgeebbt. Jugendliche mit arabischen oder muslimischen Wurzeln griffen stattdessen lieber zu Shirts von Liverpools Stürmerstar Mo Salah.

Noch immer kein Kontakt zu Bundestrainer Löw

Im Umfeld des Nationalteams ist Özil ebenfalls nicht mehr gefragt. Sehnsüchtige Rufe nach dem mitunter genialen Offensivspieler sind nicht zu vernehmen. Bundestrainer Joachim Löw, mit dem Özil seit dem WM-Debakel 2018 angeblich noch immer nicht gesprochen hat, setzt auf die nächste Generation, hat auch Müller oder Boateng aussortiert.

Dass Özil im Juni seine Bindung zu Erdogan unterstrich, indem jener bei seiner Hochzeit als Trauzeuge in Erscheinung trat, war für seine Kritiker eine perfekte Steilvorlage. Und ein Zeichen dafür, dass er in Bezug auf sein Image in Deutschland nicht allzu viel Nachbesserungsbedarf sieht.

Beim DFB scheint das zumindest im Ansatz anders zu sein. Bis zum DFB-Bundestag im September soll ein neues Integrationskonzept entwickelt werden.