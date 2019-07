„Ein deutscher Sieg wäre ein wichtiges Signal“

Berlin.. Andreas Haase (57) ist Geschäftsführer des Berliner Trabrennvereins auf der Trabrennbahn Mariendorf. Dort wird am Freitag (16.30 Uhr) das 124. Deutsche Traber-Derby eröffnet, das in diesem Jahr mit einem neuen Namen und neuem Modus aufwartet.

Berliner Morgenpost: Aus der Derby-Woche der Trabrennfahrer wird in diesem Jahr erstmals das Derby-Meeting. Was steckt hinter der Namensänderung?

Andreas Haase: Es ändert sich ja nicht bloß der Name, sondern vor allem auch das Format. Zwischen den Vorläufen an diesem Wochenende und dem Finale am 4. August liegen in diesem Jahr zwei Wochen anstatt wie bisher nur eine Woche. Dadurch können wir den jungen Pferden eine längere Pause gönnen. Wir wollten ihnen nicht länger zumuten, die zum Teil sehr langen Strecken aus Bayern, Nordrhein-Westfalen oder den Niederlanden und zurück innerhalb kürzester Zeit gleich vier Mal zu bewältigen.

Also eine Entscheidung für das Tierwohl?

Wir setzen auch darauf, dass dadurch die Meldezahlen für einige Läufe wieder nach oben gehen. Durch die Entzerrung können die Pferde jetzt an beiden Wochenenden laufen, sodass wir hoffentlich im gesamten Programm noch stärker aufgestellt sind. Im vergangenen Jahr waren einige Rennen doch recht dünn besetzt mit nur sehr kleinen Feldern. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir durch die Verschiebung des Finales nicht mehr mit der Global Jumping Tour der Springreiter kollidieren. Die Terminierung von gleich zwei großen Pferdesportveranstaltungen in Berlin an einem Wochenende war in den vergangenen beiden Jahren nicht ganz glücklich.

Dafür konkurriert das Traber-Derby dieses Mal mit den „Finals 2019“ mit gleich zehn deutschen Meisterschaften in der Hauptstadt.

Ich bin mir sicher, dass die Pferdefreunde trotzdem zu uns kommen. Das Derby ist der absolute Höhepunkt des Trabersports in Deutschland und hat insofern auch eine große Signalwirkung für die gesamte einheimische Szene. Wir bieten an allen Tagen ausgezeichneten Rennsport. Neben den beiden Derby-Läufen der Hengste und Stuten ist da vor allem das Finale des Super Trot Cup am 3. August zu nennen, einer internationalen Rennserie mit Bahnen aus mittlerweile sechs Nationen. Dieses Konzept hat sich absolut bewährt und unterstreicht den internationalen Charakter des Traber-Derbys. Wir verzeichnen eine wachsende Zahl von Besuchern aus Skandinavien und aus den Niederlanden.

Auch sportlich dominierten zuletzt die Teilnehmer aus dem Nachbarland: Die Pferde aus dem Quartier von Trainer Paul Hagoort mit Robin Bakker im Sulky haben seit 2013 fünf Mal gewonnen, zuletzt sogar vier Mal hintereinander.

In diesem Jahr hat Paul Hagoort allerdings keinen Dreijährigen dieser Klasse am Start. Was nicht heißt, dass Robin Bakker nicht vielleicht trotzdem im Finale dabei ist und dort nach seinem fünften Sieg in Serie greift: Ein Fahrer mit seiner Qualität ist auch bei anderen Trainern heiß begehrt.

Wer sind in diesem Jahr die Favoriten?

Es läuft alles auf ein Duell zwischen Gladiateur mit Michael Nimczyk im Sulky und Juan Les Pins in der Hand von Jaap van Rijn hinaus, einem weiteren Holländer. Juan Les Pins ist der kleine Bruder der beiden Derby-Sieger Unforgettable (2005) und Expo Express (2014) und hat vor drei Wochen die Generalprobe beim Buddenbrock-Rennen gegen seinen Rivalen gewonnen. Beim Adbell-Toddington-Rennen war der Einlauf zuvor genau umgekehrt, dort siegte Gladiateur. Nur Außenseiterchancen hat aus meiner Sicht Otero, gesteuert von Josef Franzl. Ein starkes Pferd sicherlich, das allerdings beim Buddenbrock- und beim Adbell-Toddington-Rennen gefehlt hat. Am Ende könnten ihm genau diese Läufe gegen die direkte Konkurrenz fehlen.

Wen sehen sie im Stuten-Derby vorn?

Auch dort lautet das Duell Michael Nimczyk gegen Jaap van Rijn beziehungsweise Marylin Monroe Bo gegen Jacky Bros. Diese beiden Pferde haben die Saison bislang klar dominiert und dürften deshalb den Sieg unter sich ausmachen.

Seit 2012 hat kein Deutscher mehr das wichtigste Trabrennen des Jahres gewonnen. Zuletzt wurden nur noch zwei der elf Pferde im Finale von deutschen Fahrern gesteuert. Welche Bedeutung hätte ein Sieg von Michael Nimczyk für die einheimische Szene?

Das wäre ein wichtiges Signal, dass der Trabrennsport in Deutschland lebt und international konkurrenzfähig ist. Und für Michael Nimczyk würde es mich ganz besonders freuen: Er ist national seit Jahren eine Klasse für sich, hat acht Mal das Fahrer-Championat gewonnen – aber eben noch nie das Derby. Ich glaube, jeder auf der Bahn würde ihm diesen Erfolg gönnen.

Ist die magere Bilanz der letzten Jahre auch Ausdruck des momentanen Zustands des deutschen Trabrennsports?

Im deutschen Trabrennsport fehlt es zurzeit sowohl an Pferden als auch an Fahrern und Trainern. Wir brauchen unbedingt Nachwuchs. Es gibt zwar immer noch genügend Menschen, die sich für Pferde interessieren, aber es wird zunehmend schwerer, sie für den Rennsport zu begeistern.

Wie lassen sich diese Probleme lösen?

Das ist vorrangig Sache des Hauptverbandes, das kann kein einzelner Rennverein leisten. Trotzdem stellen wir uns in Mariendorf unserer Verantwortung für den deutschen Trabrennsport und haben deshalb Anfang des Monats einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen. Dabei sind nicht nur die Aktiven gefragt, sondern auch die Zuschauer: Noch bis zum 21. Juli kann jeder seine Vorschläge einreichen. Bahneigentümer Ulrich Mommert hat für den Wettbewerb extra 5000 Euro bereitgestellt, die am 2. August an einen oder mehrere Gewinner ausgeschüttet werden.