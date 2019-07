„Olympiastadion ist zu groß für deutsche Meisterschaften“

Berlin. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In zweieinhalb Wochen (3./4. August) steigen in Berlin die Finals 2019. Erstmals bündeln zehn Sportarten, darunter auch die Leichtathletik, ihre deutschen Meisterschaften. Rund 3400 Athletinnen und Athleten sind am Start. Dass Berlin Großveranstaltungen im Sport kann, beweist die Stadt jedes Jahr beim Marathon und Istaf. Im vergangenen Jahr schaute die Sport-Welt auf Berlin, als sich die Besten bei der Leichtathletik-EM zu Höchstleistungen trieb. Die Stimmung im Olympiastadion war grandios. Kurz vor den Finals schlägt jetzt aber Langstreckenläuferin Alina Reh Alarm, die 22-Jährige macht sich vor den deutschen Meisterschaften Sorgen um die Stimmung im Olympiastadion. „Ich fürchte, dass die Nähe fehlen wird“, sagte die U23-Europameisterin über 10.000 Meter der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Das Stadion sei zu groß für eine deutsche Meisterschaft, sagte die Läuferin. Man dürfe das nicht mit der „Hammer-EM“ im vergangenen Sommer vergleichen. Die letzte Meisterschaft in Nürnberg sei „ein Trauerspiel“ gewesen. BM