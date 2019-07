Geschke spart die Körner für den richtigen Moment

Albi.. Simon Geschke versuchte es einige Male, in die Fluchtgruppen des Tages zu kommen. Aber wie er in seinem Twittertagebuch beim „Cycling Magazine“ schrieb, hatte er sich auch immer mal wieder verpokert. „Bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn, lautete heute meine Devise“, teilte er nach der 6. Etappe hoch zur Planche des Belles mit. Die hatte er sich eigentlich ganz dick angestrichen. Denn Berge wie diese sind das Terrain, auf dem er seinen bislang größten Karriereerfolg wiederholen soll. Das ist ein Etappensieg bei der Tour.

„Es ist mir egal, welche Etappe es ist. Simon hat da völlig freie Hand. Wichtig ist nur, dass er das macht, was er kann und diesen Sieg holt“, sagt Jim Ochowicz, Manager des CCC-Rennstalls. Für Ochowicz ist Geschke einer der Trümpfe, der stechen soll in diesem Team der Routiniers. „Wir haben keinen Fahrer fürs Klassement dabei. Also sollen unser Klassikerspezialisten und Puncheure auf Tagessiege fahren“, erklärt Ochowicz. Olympiasieger Greg van Avermaet ist einer dieser Fahrer, der mit einem sehr schweren Sturz ausgeschiedene Italiener Alessandro de Marchi war ein solcher. Der schlaue Belgier Serge Pauwels ist ebenso einer – und Geschke natürlich.

Wintertraining hat sich nicht ausgezahlt

„Ich bin motiviert, die Form ist da, und ich will jetzt erst einmal in die Tour reinkommen. In der zweiten und dritten Woche will ich dann probieren, ein gutes Ergebnis aus einer Fluchtgruppe heraus zu holen“, sagt Geschke. Spezifische Etappen wollte er nicht nennen.

Geschke scheint nach dem verkorksten Frühjahr wieder auf dem Weg nach oben. Nach Jahren im Team Sunweb wechselte er im Winter zu den Polen und brach sich schon im Februar den Ellenbogen, Ende März kamen Frakturen am Schlüsselbein und an den Rippen hinzu. „Dadurch war natürlich das ganze Frühjahr im Eimer. Und das Wintertraining hat sich damit nicht ausgezahlt“, blickt er zurück. Die Vergangenheit ist aber abgehakt – und die Zukunft strahlt in hellerem Licht. „Es war halt so, Pech gehört zum Leben. Aber ich denke auch, dass ich jetzt im Sommer ein wenig frischer bin“, schätzt er seine Verfassung hier bei der Tour ein.

Die richtige Gruppe erwischen

Aus jedem Unheil kann also auch ein Segen erwachsen. Seine sportlichen Leiter schätzen es ähnlich ein. „Vielleicht war es sogar gut, dass er diese Pause hatte und jetzt mit frischen Kräften zur Tour kam“, meint Ochowicz.

Einen kleinen Erfolg im Team gab es auch schon. Kapitän van Avermaet holte sich am ersten Tag das Bergtrikot. Damals reichten zwei winzige Pünktchen für den Maximalerfolg.

Jetzt hofft Geschke, dass das Gesamtklassement sich noch deutlicher ausprägt, dass immer weniger Teams Interesse an einer Kontrolle des Rennens haben und mehr und vor allem größere Gruppen ausreißen können. Die Devise bei CCC ist, vor allem in Gruppen ab zehn Fahrern dabei zu sein.

Rückstand als Sicherheit für Fluchtversuche

Geschke selbst hat schon genug Rückstand im Gesamtklassement angehäuft, so dass niemand nervös werden dürfte, sollte er in den Bergen in eine Gruppe gehen. 44 Minuten beträgt das Sicherheitspolster für den Berliner, der seit vielen Jahren in Freiburg lebt. Die Körner, die er bisher gespart hat, warten jetzt auf ihren Einsatz.

Geschke ist zugleich eine der wenigen deutschen Hoffnungen für einen Etappensieg bei dieser Tour. Hochklassige Sprinter hat die einstige Nation der schnellen Männer nicht mehr am Start. Profis wie Nils Politt oder Maximilian Schachmann müssen wie Geschke auf Fluchtgruppen setzen. Und Emanuel Buchmann wird man nach seinen bisherigen Leistungen bei der Tour sicher nicht mehr so leicht in den Bergen ziehen lassen.