Hertha-Coach Covic kritisiert U21-Nationaltrainer Kuntz

Berlin.. Die Freude war gepaart mit Kritik: Hertha-Trainer Ante Covic (43) hat am heutigen Dienstag erstmals U21-Nationalspieler Eduard Löwen auf dem Trainingsplatz begrüßt – den mit sieben Millionen Euro Ablöse bislang teuersten Zugang dieses Sommers. Gleichzeitig äußerte der Coach des Fußball-Bundesligisten jedoch, ohne dessen Namen zu nennen, Unzufriedenheit an der Personalpolitik von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Dass die Berliner Auswahlspieler bei der Europameisterschaft im Juni kaum Einsatzzeit bekamen, hat beim Kroaten offenbar einen Beigeschmack hinterlassen. „Als Klub-Trainer finde ich das enttäuschend“, sagte Covic am Dienstag, „und den Jungs geht es natürlich genauso. Jetzt geht es darum, die Enttäuschung schnell aus den Köpfen zu kriegen.“

Bei der EM bleiben nur Nebenrollen

Mit Arne Maier, Maximilian Mittelstädt, Jordan Torunarigha, Lukas Klünter und Neu-Herthaner Löwen hatten fünf Berliner im vorläufigen EM-Kader gestanden. Rechtsverteidiger Klünter wurde schon vor dem Turnier aussortiert, Innenverteidiger Torunarigha verpasste die Endrunde in Italien wegen einer Verletzung.

Für die übrigen drei Hertha-Profis blieben beim Gewinn der Silbermedaille nur Nebenrollen. Vorzeigetalent Maier (20) stand nur im ersten Gruppenspiel in der Startelf und kam in drei Einsätzen auf insgesamt 70 Spielminuten, was womöglich auch seiner vorangegangenen Verletzung geschuldet war. Immerhin: Im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien (Endstand 6:1) gelang dem Mittelfeldspieler ein sehenswerter Treffer.

Covic: „Enttäuschung aus den Köpfen kriegen“

Außenbahnspieler Mittelstädt (22) kam lediglich im Halbfinale zum Zug. Beim 4:2 gegen Rumänien ersetzte der Linksfuß den gelbgesperrten Benjamin Henrichs, konnte sich aber nicht für das Endspiel gegen Spanien (1:2) aufdrängen.

Hertha-Zugang Löwen (22), der von Absteiger Nürnberg an die Spree wechselte, blieb hingegen ganz ohne Einsatzminute. Nun will Covic dem zentralen Mittelfeldspieler neues Selbstvertrauen einimpfen – genauso wie Maier und Mittelstädt. Beide stoßen am Freitag zum Bundesligateam.