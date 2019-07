Deutschland erhält EM-Zuschlag – Finalrunde 2021 in Berlin

Nach 28 Jahren findet wieder eine Basketball-EM in Deutschland statt. Das weckt die Hoffnung auf eine Titel-Sensation – so wie 1993.

München/Berlin.. Die besten Basketballer Europas kommen nach Berlin und Köln: Die Finalrunde der EM 2021 wird erstmals seit 1993 wieder in Deutschland stattfinden. Das gab der Kontinentalverband Fiba Europe am Montag in München bekannt.

Die K.o.-Phase der EM 2021 wird dabei in der Hauptstadt ausgetragen, die Vorrunde steigt in Köln. Darüber hinaus wird die Gruppenphase wie schon 2015 und 2017 in drei weiteren Ländern ausgetragen – in Tschechien, Georgien und Italien.

Erinnerungen an das Wunder von 1993

Beim Deutschen Basketball-Bund (DBB) nährt der Zuschlag die Hoffnungen auf die erste EM-Medaille seit der Ära von Superstar Dirk Nowitzki. „Wir wollen in den nächsten acht Jahren Medaillen und Titel gewinnen, da käme eine Heim-EM sehr gelegen“, hatte DBB-Präsident Ingo Weiss im Vorfeld der Vergabe gesagt.

Beim bislang letzten EM-Turnier in Deutschland hatte die DBB-Auswahl 1993 sensationell den Titel gewonnen – damals mit Alba-Legende Henrik Rödl, dem heutigen Bundestrainer.

