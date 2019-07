Rollstuhlrugby ist nichts für zarte Gemüter. Die Berlin Raptors sind zurzeit die beste Mannschaft in Deutschland.

Rollstuhlrugby in Berlin – Nichts für zarte Gemüter

Berlin.. Rollstuhlrugby? Das klingt erst einmal wie ein Widerspruch in sich. Rugby ist in der Sportwelt so etwas wie der Inbegriff von Härte und Robustheit. Ein Rollstuhl wiederum wird allgemein eher als das genaue Gegenteil davon wahrgenommen. Doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Rollstuhlrugby ist nichts für zarte Gemüter. Nicht umsonst wird dieser Sport auch Murderball genannt – zu Deutsch: Mordball.

Von der Wucht des Aufpralls aus dem Sitz gehoben

Es kracht schon gewaltig, wenn die Spieler gegeneinanderprallen beim Versuch, den gegnerischen Angriff abzuwehren. Fast wie beim Autoscooter. Da kann es schon einmal vorkommen, dass das Metall der Radverkleidung einfach zerbirst. Zwar sind die Spieler in ihren Rollstühlen festgeschnallt, doch von der Wucht des Aufpralls werden sie trotzdem aus ihrem Sitz gehoben. „Genau darin liegt ja der Kick“, meint Dirk Michelus, Nationalspieler in Diensten der Berlin Raptors.

Erst beim Rollstuhlrugby habe er gelernt, seinen Körper nach der Querschnittslähmung wieder ganz neu wahrzunehmen. Die Raptors sind Berlins erstes und einziges Rollstuhlrugbyteam. Trainiert wird seit 1998 im Unfallkrankenhaus Marzahn (UKB). Fünf Mal wurde die Mannschaft bislang deutscher Meister, zuletzt sogar dreimal hintereinander. Fünf Vereine spielen aktuell in der Bundesliga. Früher waren es auch schon einmal mehr, doch die Sportart erlebt gerade eine sehr spezielle Form des Nachwuchsmangels.

Nachwuchsmangel durch bessere Operationen

Aufgrund verbesserter Operationsmethoden kommt es heutzutage deutlich häufiger nur noch zu einer inkompletten Querschnittlähmung. Beim Rollstuhlrugby sind aber ausschließlich Personen mit Einschränkungen an mindestens drei Gliedmaßen zugelassen. Dazu zählen überwiegend Menschen mit Querschnittlähmungen, anderen Lähmungen, Amputationen und Spastiken. Jeder Spieler wird auf einer Punkteskala von 0,5 bis 3,5 klassifiziert – je geringer der Behinderungsgrad, desto höher die Punktzahl. In einer Mannschaft dürfen die Spieler nach den internationalen Regeln zusammen nicht mehr als acht Punkte haben.

National wird mit sieben Mannschaftspunkten gespielt, um eine faire Spielbeteiligung für Schwerstbehinderte zu gewährleisten. Genau die hatte Michael Fiddeke, Trainer und 1. Vorsitzender der Raptors, bei einem anderen Behindertensport vermisst. Anfangs spielte er noch Rollstuhlbasketball.

Basketball machte keinen Spaß mehr

Dort war er jedoch gegenüber den Minimalbehinderten klar im Nachteil, weil man beim Rollstuhlbasketball gezielt werfen, fangen und schnell fahren können muss – alles Dinge, die ihm mit seiner Behinderung nicht möglich waren. „Ich wurde deshalb kaum ins Spiel eingebunden und habe eigentlich nur die Blöcke für die anderen gestellt. Das hat auf Dauer keinen Spaß mehr gemacht“, sagt Fiddeke.

Zwar wird auch beim Rollstuhlrugby ein Unterschied gemacht, je nachdem, wie stark ein Spieler durch seine Behinderung eingeschränkt wird. Die Spieler mit einem geringeren Behinderungsgrad, die sogenannten Highpointer, werden in der Offensive eingesetzt, weil sie den Ball besser fangen können und im Rollstuhl einfach wendiger sind; die Lowpointer dagegen spielen in der Verteidigung.

Spieler drohen zu überhitzen

„Für den Erfolg der Mannschaft sind jedoch alle Spieler wichtig“, betont Michael Fiddeke. Gespielt wird vier gegen vier auf einem Basketballfeld, ein Spiel dauert vier Mal acht Minuten. Ziel ist es, den Ball über die gegnerische, acht Meter breite Torlinie zu fahren. Er darf grundsätzlich gepasst, geworfen, gedribbelt und auf dem Schoß transportiert werden – damit das Tor zählt, muss er sich aber sicher im Besitz eines Spielers befinden.

Neben den krachenden Attacken der Gegenspieler gibt es dabei gerade im Sommer noch eine weitere Herausforderung: Querschnittsgelähmte können häufig nicht schwitzen, bei hohen Temperaturen drohen sie zu überhitzen. Wassersprühflaschen sollen daher bei der nötigen Abkühlung helfen.