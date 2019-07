Viviani behält im chaotischen Massensprint den Durchblick

Nancy.. Am Ende gab es einen glücklichen Italiener und einen melancholischen Deutschen. Der Italiener Elia Viviani gewann die vierte Etappe der Tour de France von Reims nach Nancy (213,5 km) im Massensprint auf dem breiten Boulevard d’Austrasie in Nancy knapp vor dem Norweger Alexander Kristoff und dem Australier Caleb Ewan. Der Rostocker André Greipel wurde als bester Deutscher Zwölfter.

„Ich bin glücklich, denn ich habe ein großes Ziel erreicht. Das ganze Jahr haben wir dafür gearbeitet. Ich denke, nach Julians phänomenalen Ritt auf der dritten Etappe hat sich bei uns ein Schalter umgelegt“, nahm Viviani Bezug auf den Etappenerfolg seines Teamkollegen Alaphilippe am Vortag.

„Die Fahrer sind von links nach rechts gezogen“

Und der warf sich im Schmucke seines Gelben Trikots sogar nach vorn, um etwas Struktur in das chaotische Finale zu bringen. Denn chaotisch war es tatsächlich.

„Es war keine Mannschaft mehr formiert, die den Leadout fahren konnte. Und mit dem Gegenwind hat sich jeder so seinen Weg gesucht. Fahrer sind von links nach rechts gezogen“, schilderte André Greipel gegenüber dieser Zeitung das Geschehen.

Der Rostocker war dieses Mal zumindest mit vorn dabei. „Die Form ist gut, die Beine sind da“, sagte er.

André Greipel hat zumindest seine Form wieder gefunden

Das war ein Fortschritt gegenüber dem Grand Départ. Da hatte Greipel noch an seiner Verfassung gezweifelt. „Die letzten zwei Monate waren nicht einfach. Ich hatte mit verschiedenen Krankheiten zu kämpfen, und deshalb muss ich erst einmal froh sein, dass ich überhaupt bei der Tour bin“, hatte er in Brüssel gesagt.

„Ich hoffe, dass ich irgendwo meine Form finde im Laufe der drei Wochen und ich nach Paris komme“, lautete die bescheidene Prognose des einstigen Top-Sprinters.

Immerhin elf Etappen konnte er zwischen 2011 und 2016 bei der Tour gewinnen. Jetzt scheint er weit von einem zwölften Erfolg entfernt. Immerhin stellte sich seine Form schneller ein als erwartet.

Die vergebliche Suche nach der Lücke

Im Finale in Nancy war er lange Zeit dort, wo ein Sprinter zu sein hat. Aber inmitten der sich wild ihren Weg bahnenden Kontrahenten konnte er seine zurück gekehrten Kräfte nicht ausspielen. „In all dem Chaos habe ich leider nicht die richtige Lücke gefunden, um meinen Sprint zu fahren“, meinte er. „Am Ende muss man froh sein, bei so einem Finale überhaupt auf dem Rad geblieben zu sein“, lautete sein Fazit. Von all dem Chaos profitierte am stärksten der Tagessieger Viviani.

Abstimmungsschwierigkeiten bei Jumbo-Visma

Sein Sprintzug schien vier Kilometer vor dem Ziel bereits völlig abgemeldet.

Doch Abstimmungsschwierigkeiten beim niederländischen Team Jumbo-Visma – hier fuhren der etatmäßige Sprinter Dylan Groenewegen und sein eigentlicher Anfahrer Mike Teunissen jeweils auf eigene Kappe – sorgten dafür, dass Viviani doch noch herankommen konnte.

Etappe im Dornröschenschlaf

Für Peter Sagan reichte es auch in diesem Lotterie-Sprint nicht zu einem Sieg. Trotz guter Vorarbeit seines Bora hansgrohe-teams wurde er Etappenvierter. In der Wertung des Punktetrikots liegt er immerhin weiter an der Spitze.

Das Rennen befand sich lange Zeit in einer Art Dornröschenschlaf. Ein Ausreißertrio war früh enteilt. Es konnte sich allerdings nie entscheidend absetzen und war 15 Kilometer vor dem Ziel auch gestellt. In der Gesamtwertung führt weiter Alaphilippe vor den Jumbo-Visma-Profis Wout van Aert und Steven Kruijswijk.