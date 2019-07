Wie der Olympische Platz für die Finals zum Stadion wird

Berlin.. Annika Schleu schaute ganz genau hin. Als am Dienstag – 25 Tage vor Beginn der Finals2019 – das Modell des temporären Stadions auf dem Olympischen Platz präsentiert wurde, konnte die Moderne Fünfkämpferin schon einmal sehen, wo sie am 3./4. August ins Ziel einlaufen wird. Um bei den deutschen Meisterschaften, die im Rahmen der Finals2019 in Berlin stattfinden, ihren Titel zu verteidigen. Wenn alles so läuft, wie sich die Berlinerin das vorstellt. „Die Chancen sind gut, die Titelverteidigung ist natürlich mein Ziel“, sagt die 29-Jährige, die zurzeit die Weltrangliste der Fünfkämpfer anführt. „Der Heimvorteil ist da“, fügt sie grinsend an.

Auf Großleinwänden werden die weiteren Wettkämpfe übertragen

Doch nicht nur die Fünfkämpfer werden auf der eigens für die Finals aufgebauten Wettkampfanlage ihren Laserrun austragen und ihre Titelträger krönen. Während die Triathleten dort Wechselzone und Zieleinlauf haben, ziehen auch die Bogenschützen für ihre Finalduelle vom Maifeld (Ort der Qualifikation) auf den Platz vor dem Olympiastadion.

Die temporäre Wettkampfstätte mit einer einseitigen Tribüne ist nur einer von acht Standorten, an denen über 3300 Athleten in zehn Sportarten am ersten Augustwochenende ihre Titelträger ermitteln. „Schade, dass wir beim Wettkampf sind und die anderen Sportarten nicht sehen können“, sagt Ronja Steinborn, ebenfalls Moderne Fünfkämpferin. Kleiner Trost: Auf der Anlage vor dem Olympiastadion wird es Großleinwände geben, damit auch die Zuschauer dort noch einiges von den anderen Wettkämpfen mitbekommen.

Randsportarten rücken in den Fokus

Von den Leichathleten im Olympiastadion, den Schwimmern in der Schwimm- und Sprunghalle, den Boxern im Kuppelsaal, den Kanuten an der Oberbaumbrücke, den Turnern in der Max-Schmeling-Halle, den Trial-Spezialisten im Jahn-Sportpark und den Bahnradfahrern im Velodrom. „Das ist ein innovatives Format, das der Vielfalt des Sports die Bühne bietet, die der Sport auch verdient“, sagt Finals-Projektleiterin Gabriele Freytag. Das Event setze neue Maßstäbe und lasse die Zuschauer Sport erleben. Auch diejenigen, die die Großveranstaltung vom heimischen Sofa aus erleben. ARD und ZDF werden in insgesamt 20 Stunden Sendezeit von den Finals berichten. „Das ist für uns was Besonderes“, sagt Steinborn. So viel Aufmerksamkeit bekommen die Fünfkämpfer bei ihren deutschen Meisterschaften sonst nicht. „Diesmal stehen wir im Fokus und nicht am Rand“, sagt auch die viermalige Weltmeisterin Schleu.

