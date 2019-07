Champagnerkönig Julian Alaphilippe fährt ins Gelbe Trikot

Jubel in Gelb: Der Franzose Julian Alaphilippe erreicht Frankreich als Gesamtspitzenreiter.

Epernay.. Einer gegen fünf – so sah es lange Zeit auf der 3. Etappe der Tour de France aus. Am Ende wurde es Einer gegen alle.

Die prägende Figur des ersten Teils der 215 km langen Etappen zwischen der belgischen Karnevalsstadt Binche und der Champagnerstadt Epernay war Tony Martin. Der Thüringer war die Zugmaschine des Pelotons. Er knüpfte damit an seine enorme Leistung des Vortages an.

Auf der 2. Etappe hatte Martin bereits für den Sieg im Teamzeitfahren seines niederländischen Teams Jumbo – Visma gesorgt und damit geholfen, das Gelbe Trikot vom Teamkollegen Mike Teunissen zu verteidigen.

Tony Martin hält die fünf Ausreißer in Schach

Am Montag spannte sich über viele Kilometer vor das Feld, um die Ausreißergruppe des Tages in den wallonischen Feldern und später in den Weinbergen der Champagne nicht zu weit entkommen zu lassen. Die Fünfergruppe – vier Franzosen und der Belgier Tim Wellens - hatte sich noch auf belgischem Territorium gebildet.

Tief gebeugt, die Unterarme auf dem Lenker abgelegt, ließ Martin die Pedalen kreisen und gönnte den Ausreißern maximal sechs Minuten und 15 Sekunden Vorsprung.

Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel hatte er das Feld an wieder an sie herangeführt. Vier der fünf Ausreißer waren eingefangen, Martin ließ sich zurückfallen.

Als sich Julian Alaphilippe absetzte

Im wilden Finale danach setzte Sanremo-Sieger Julian Alaphilippe die Akzente. 16 km vor dem Ziel, auf dem Anstieg zur 12,2 % steilen Cote de Mutigny, schoss der Franzose plötzlich nach vorn. Er schloss schnell zum letzten Ausreißer Wellens auf, der kurz nach der Bergwertung sogar mit einem Defekt am Rand stehen blieb.

Allein jagte Alaphilippe dann die Kurven hinab, allein bezwang er auch den letzten Anstieg zum Ziel hoch.

Berliner Maximilian Schachmann fährt im Verfolgerfeld für Peter Sagan

Aus dem Feld löste sich zwischenzeitlich noch eine Vierergruppe mit Maximilian Schachmann. Der Berliner fuhr aber nicht auf eigene Rechnung.

„Ich wollte mit der Aktion Druck von Peter Sagan nehmen“, sagte er dieser Zeitung im Ziel. „Eigentlich wäre ich bereits gern unmittelbar Alaphilippe gefolgt. Aber sein Antritt war einfach zu stark. Ich war dann auch überrascht, dass er auf den letzten Kilometern noch vorn blieb, denn im Feld war die ganze Zeit Zug drauf“, meinte er.

In der Vierergruppe arbeitete Schachmann auf Anweisung seiner sportlichen Leiter nicht mit. „Sie haben entschieden, dass wir heute für Peter arbeiten sollten“, sagte Schachmann. Ganz glücklich wirkte er über diese Entscheidung nicht. Man kann darüber streiten, ob es die beste war.

Peter Sagan fährt als Etappenfünfter ins Grüne Trikot

Sagan jedenfalls konnte dann nicht einmal den Sprint des reduzierten Feldes für sich entscheiden. Die Punkte als Etappenfünfter reichten aber immerhin zur Übernahme des Grünen Trikots. Der Slowake trug es zwar schon auf der Etappe, aber nur in Vertretung für den punktgleichen Gesamtführenden der ersten beiden Tage, Mike Teunissen.

„Natürlich bin ich glücklich, dass ich das Grüne Trikot wiederhabe. Insofern war es ein guter Tag“, meinte der Slowake. Liebend gern hätte er diesen guten Tag mit einem Etappensieg zu einem exzellenten gemacht.

Interessante Verschiebung beim Team Ineos

In der Gesamtwertung gab es leichte Verschiebungen. Genau zwischen den beiden Co-Kapitänen von Ineos, Egan Bernal und Geraint Thomas, tat sich eine Lücke von fünf Sekunden auf.

Bernal liegt damit vor Thomas, und ist auch der Bestplatzierte der Kandidaten um den Gesamtsieg.