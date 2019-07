USA gegen die Niederlande live: Frauen-WM-Finale im TV, Stream & Ticker

Finale: Am Sonntag spielt die niederländische Nationalmannschaft gegen die USA. So können Sie das Spiel live ansehen.

WM in Frankreich So sehen Sie das WM-Finale USA gegen die Niederlande live

Jackie Groenen hat die Fußballerinnen aus den Niederlanden erstmals in ein WM-Finale geschossen. Im Halbfinale gelang ihr in der Verlängerung das entscheidende 1:0-Siegtor gegen Deutschland-Bezwinger Schweden. Im Finale trifft der Europameister am Sonntag (7. Juli, 17 Uhr) in Lyon auf Titelverteidiger USA, die sich 2:1 gegen England durchgesetzt hatten

Niederlande und USA: Der Weg ins Finale

USA: Gruppenphase: 13:0 gegen Thailand; 3:0 gegen Chile; 2:0 gegen Schweden; Achtelfinale: 2:1 gegen Spanien; Viertelfinale: 2:1 gegen Frankreich; Halbfinale: 2:1 gegen England.

Niederlande: Gruppenphase: 1:0 gegen Neuseeland; 3:1 gegen Kamerun; 2:1 gegen Kanada; Achtelfinale: 2:1 gegen Japan; Viertelfinale: 2:0 gegen Italien; Halbfinale: 1:0 gegen Schweden.

US-Frauen stehen im WM-Finale

USA mit der besseren Bilanz

Die Amerikanerinnen gehen als großer Favorit ins Endspiel um den WM-Titel. Der dreifache und amtierende Weltmeister trifft mit den Niederländerinnen auf ein Team, das noch nie im Finale stand. Auch die bisherigen Begegnungen sprechen eine eindeutige Sprache: In acht Spielen gingen die US-Amerikanerinnen sechs Mal als Siegerinnen vom Platz, bei zwei Siegen der Niederländerinnen, keinem Unentschieden und einem Torverhältnis von 26:9. Das letzte Duell datiert aus dem Jahr 2016. Damals setzten sich die USA mit 3:1 durch.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung

USA: Naeher – O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn – Lavelle, Ertz, Horan – Heath, Press, Morgan

Niederlande: van Veenendaal – van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen – Groenen, van de Donk, Spitse – Beerensteyn, Martens, Miedema

USA gegen die Niederlande live im TV & Stream

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Spiel um Platz 3 und das Finale zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender im Hauptprogramm. Das WM-Finale am Sonntag (7. Juli, 17 Uhr) wird in der ARD ausgestrahlt. Los geht es mit der Berichterstattung um 16.50 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 17 Uhr geht es live zum Spiel in das Groupama Stadium nach Lyon.

Das Finale der Frauen-WM im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das WM-Finale USA gegen die Niederlande live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: USA vs. Niederlande

Das sind die letzten Gewinner der Frauen-WM



2015: USA

2011: Japan

2007: Deutschland

2003: Deutschland

1999: USA

1995: Norwegen

1991: USA

