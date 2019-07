Was Sie zur Tour de France wissen müssen

Berlin.. 176 Fahrer, 22 Teams, 3480,3 Kilometer in 21 Etappen: Am Sonnabend startet in der belgischen Hauptstadt Brüssel die 106. Tour de France. Alles endet am 28. Juli auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées. Es gibt neue Regeln, die üblichen Favoriten und das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, das in diesem Jahr ein Jubiläum feiert. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Start.

Wer sind die Favoriten?

Die wichtige Frage lautet: In welcher Form reist Vorjahressieger Geraint Thomas (33) vom Team Ineos (ehemals Sky) nach seinem schweren Sturz bei der Schweiz-Rundfahrt zur Tour? In der Schweiz gewann sein junger Mannschaftskollege Egan Bernal (22) aus Kolumbien, der auch in Frankreich zu den Top-Favoriten zählt. Das starke Movistar-Team schickt den kolumbianischen Kletterspezialisten Nairo Quintana (29) als Kapitän ins Rennen. Die Franzosen hoffen auf den ersten Tour-Sieg seit 24 Jahren durch Romain Bardet (28/Ag2r La Mondiale) oder Thibot Pinaut (29/FDJ). Seit seinem Erfolg bei der Dauphiné-Rundfahrt zählt auch der Däne Jakob Fuglsang (34/Astana) zu den Favoriten. Worin sich viele einig sind: In diesem Jahr können sich so viele Fahrer ernsthafte Hoffnungen auf das Gelbe Trikot machen wie schon lange nicht mehr.

Die Strecke der 106. Tour de France

Foto: Babette Ackermann-Reiche, Stefanie Voss, dpa / bm infografik, dpa

Welche Fahrer fehlen?

Dass es in diesem Jahr womöglich sehr spannend zugehen wird, liegt daran, dass der einstige Dominator Chris Froome (34/Ineos) nicht dabei ist. Der viermalige Tour-Sieger aus Großbritannien hatte sich bei einem Trainingssturz das Bein gebrochen. Auch der niederländische Vorjahreszweite Tom Dumoulin (28/Sunweb) fehlt. Nach starken Ergebnissen im Frühjahr sagte der ehemalige Skispringer Primoz Roglic (29/Jumbo) ebenfalls ab. Starsprinter Mark Cavendish (34) wurde von seinem Team Dimension Data nicht berücksichtigt, ebenso wenig der deutsche Routinier John Degenkolb (30/Trek-Segafredo).

Wie schwierig ist die Strecke?

Das Profil der Tour 2019 spielt den Bergspezialisten in die Karten. Nach dem Start in Brüssel steuert das Feld bereits auf die Vogesen zu, spätestens auf der bergigen sechsten Etappe nach La Planche Des Belles Filles sind die Klassementfahrer das erste Mal so richtig gefordert. Anschließend geht es durch die Pyrenäen – mit fünf Bergetappen in einer Woche – und über die Alpen nach Paris. Außerdem gibt es ein Teamzeitfahren in Brüssel am Sonntag und ein Einzelzeitfahren in Pau am 19. Juli.

Welche Chancen haben die Deutschen?

Nach etlichen Jahren hat mit Emanuel Buchmann (26/Bora) wieder ein Deutscher die Chance, in die Top 10 der Gesamtwertung zu fahren. Die deutsche Domäne der Sprint-Ankünfte dürfte in diesem Jahr zumindest unterbrochen werden. Marcel Kittel (31), der sich im Mai von seinem Team Katusha getrennt und in Folge eine Rennpause eingelegt hat, und Pascal Ackermann (25/Bora), bester Sprinter beim Giro, fehlen. André Greipel (Arkéa-Samsic) ist mit seinen inzwischen 36 Jahren wohl nicht mehr in der Form vergangener Tage, die ihm elf Etappensiege bei der Tour eingebracht haben. Die angriffslustigen Maximilian Schachmann (25/Bora) und Nils Politt (25/Katusha) könnten für Überraschungen gut sein. Alle anderen deutschen Fahrer übernehmen in erster Linie wichtige Helferaufgaben für ihre Kapitäne.

Warum startet die Frankreich-Rundfahrt ausgerechnet in Brüssel?

Das belgische Radsportidol Eddy Merckx ist im Brüsseler Vorort Woluwé-Saint-Pierre aufgewachsen. Ihm zu Ehren startet die Tour in diesem Jahr dort, denn vor 50 Jahren hatte der inzwischen 74-Jährige seine erste Tour gewonnen. Apropos Jubiläum I: Das Gelbe Trikot feiert 2019 seinen 100. Geburtstag. Der Dress des Spitzenreiters wird jeden Tag anders aussehen. Berühmte Fahrer, Monumente oder historische Bergpässe sollen ins Design eingearbeitet werden. Apropos Jubiläum II: Vor 20 Jahren feierte ein gewisser Lance Armstrong seinen ersten Tour-Sieg. Ein Jahrestag, der bis heute nachhallt und einen dunklen Schatten über den Radsport wirft.

Gibt es neue Regeln?

Bonussekunden sind zwar grundsätzlich nicht neu, aber es kommen neue hinzu. Bislang bekamen Etappensieger eine zusätzliche Zeitgutschrift für die Gesamtwertung. Nun kommen die Bonussekunden bei acht markanten Bergwertungen hinzu – wie etwa bei dem Col du Galibier oder dem Iseran-Pass. Die besten Kletterer erhalten dort acht, fünf und zwei Sekunden Bonus. Die Verantwortlichen erhoffen sich, dass so die Anwärter auf den Gesamtsieg auch schon während der Etappe, und nicht erst am Schlussanstieg, angriffsfreudiger werden.

Wo kann man das Rennen im Fernsehen verfolgen?

ARD und Eurosport übertragen live. Das Erste steigt in der Regel um 16.05 Uhr ins laufende Rennen ein und zeigt so das Ende der einzelnen Etappen. Zuvor überträgt der Spartensender ONE. Alle Etappen sind in voller Länge bei sportschau.de zu sehen. Gewohnt ausführlich berichtet Eurosport, im Fernsehen und im Internet-Stream. Der Sender überträgt auch andere Rundfahrten wie den Giro, die Vuelta oder die Frühjahrsklassiker mit vielen Live-Stunden.