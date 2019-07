Camilo Mayr hat den Titel im Visier

Bogenschütze Camilo Mayr war im Team schon mehrfach deutscher Meister. Bei den Finals in Berlin will er das auch im Einzel schaffen.

Berlin. Nicht immer ist es so, wie es auf den ersten Blick scheint. Zum Beispiel die Sache mit den Augen: Ein Augenarzt hatte festgestellt, dass Camilo Mayr über eine Sehkraft von 150 Prozent verfügt. In einer Präzisionssportart wie dem Bogenschießen ist das allerdings nur ein vermeintlicher Vorteil.

Zwar kann Mayr so auch ohne Spektiv genau sehen, wo die Pfeile in der 70 Meter entfernten Zielscheibe stecken, doch beim Zielen ist die beeindruckende Sehkraft manchmal sogar eher hinderlich. „Es kann vorkommen, dass man sich im Zielvorgang verrennt, weil man es zu perfekt machen will“, sagt er. „Man muss auch den Mut haben, abzudrücken. Wer zu lange zögert, verliert.“

Sehkraft spielt nur untergeordnete Rolle

Natürlich kommt es beim Bogenschießen auf Präzision an. Nur zwei Millimeter Abweichung beim Zielen bedeutet, dass der Pfeil anstatt in die Zehn nur in die Sechs trifft, bei einem Zentimeter fliegt er ganz an der Scheibe vorbei. Die angeborene Sehkraft spielt dennoch nur eine untergeordnete Rolle.

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gelang dem Südkoreaner Im Dong-Hyun mit 699 Ringen ein Weltrekord, obwohl er auf beiden Augen nur über eine Sehkraft von gerade einmal 50 Prozent verfügt. Auch Camilo Mayr war in London dabei, schaffte es allerdings nicht über die erste Runde hinaus.

Die WM-Qualifikation verpasste der Berliner

Es war trotzdem der bislang größte internationale Erfolg für den 28-Jährigen. National war er mit der Mannschaft sowie in der Halle schon mehrfach deutscher Meister, doch ein Einzeltitel bei den Erwachsenen fehlt ihm noch. Das will er am 3./4. August endlich nachholen, wenn die besten Bogenschützen des Landes im Rahmen der Finals2019 ihren Champion in Berlin küren.

Für die Weltmeisterschaften im Juni in Den Bosch (Niederlande) hatte sich Camilo Mayr nicht qualifiziert. Eine Enttäuschung sicherlich. Doch auch hier gilt, dass es nicht immer so ist, wie man zunächst glaubt: Am Ende könnte sich die verpasste WM für ihn sogar als Trumpf herausstellen.

Seinen Bewegungsablauf musste er im Winter komplett umstellen

„Während die anderen beim Wettkampf weilten, konnte ich im Training ganz andere Umfänge schießen“, sagt er. Das war auch deshalb so wichtig, weil Mayr erst im November seine Technik umgestellt hat. „Das konnte ich dadurch jetzt noch einmal stabilisieren“, sagt er.

Nach 20 Jahren im Bogensport musste der Berliner seinen Bewegungsablauf im Winter komplett umstellen. „Ich musste alles vergessen, was ich bislang gemacht hatte“, erzählt er. Zwei Monate lang schoss er aus fünf Meter Entfernung auf die Scheibe, immer und immer wieder, bis die Bewegung endlich saß. „Das war eine harte Zeit, sich so abzumühen, während die Trainingskollegen schon viel weiter waren“, sagt er.

Vier Jahre Pause für den Fokus aufs Studium

Aber Camilo Mayr – geboren in Kolumbien, aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart, nachdem er schon als Baby adoptiert worden war – hat gelernt, sich durchzubeißen. 2013 hatte er den Bogen sogar schon einmal komplett an den Nagel gehängt, weil er sich stattdessen auf sein Studium konzentrieren wollte. Vier Jahre pausierte er, doch als ihn 2017 ein Kumpel fragte, ob er ihn nicht als Trainer unterstützen könne, packte ihn bald wieder die Lust am Bogenschießen. Bundestrainer Oliver Haidn war trotz der langen Auszeit weiter von ihm überzeugt und machte es möglich, dass Mayr sogar an der WM-Qualifikation teilnehmen durfte. Und Mayr nutzte die Chance. Sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft löste er das Ticket für die Weltmeisterschaften in Mexiko-Stadt.

Camilo Mayr muss beim Spannen der Sehne 22,6 Kilogramm bewegen.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Service

Sein Comeback fällt in eine Zeit, in der das Bogenschießen zunehmend populärer wird. Die Silbermedaille von Lisa Unruh bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hat daran ebenso ihren Anteil wie die Kinofilmreihe „Die Tribute von Panem“, in der die Hauptdarstellerin äußerst versiert mit Pfeil und Bogen hantiert.

Dass die deutschen Meisterschaften nun im Rahmen der Finals2019 stattfinden, ist nur ein Ausdruck dieser gestiegenen Aufmerksamkeit. „Das ist eine große Chance, unsere schöne Sportart einem noch breiteren Publikum bekanntzumachen. Ich hoffe, dass unsere Sportart dadurch einen weiteren Schub bekommt“, sagt Mayr.

Frauen beherrschen die Bogen-Szene

Bislang stehen allerdings vor allem die Frauen im Rampenlicht – neben Lisa Unruh zuletzt etwa Michelle Kroppen, die bei der WM als Vierte nur knapp eine Medaille verpasste. Doch auch bei den Männern ist das Niveau hierzulande zuletzt deutlich gestiegen. „Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch jemand, der auch international in den Top Ten mitmischt“, sagt Mayr. Der Standort Berlin spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Weltcup am Wochenende am Anhalter Bahnhof

In dieser Woche treten die besten Bogenschützen beim Weltcup in der Hauptstadt an, ermitteln am Finalwochenende (6./7. Juli) ihre Sieger auf dem Lilli-Henoch-Sportplatz am Anhalter Bahnhof. 2023 wird Berlin sogar Schauplatz der Weltmeisterschaften. Zudem trainieren zahlreiche Kaderathleten im Sportforum Hohenschönhausen, was den oft monotonen Trainingsalltag etwas erträglicher macht. „Wenn man täglich acht Stunden auf dem Platz steht, ist das gemeinsam leichter durchzustehen“, sagt Mayr.

Neben der nötigen Präzision braucht es fürs Bogenschießen deshalb vor allem Disziplin sowie die Fähigkeit, die Konzentration über einen längeren Zeitraum hochzuhalten. Aber auch körperlich sind die Athleten gefordert: Die Schussbewegung mag filigran aussehen, doch auch hier täuscht der erste Eindruck. Das Training ist echte Schwerstarbeit. 22,6 Kilo sind beim Spannen der Sehne zu bewegen. Bei 400 Schuss sind das in einer Einheit über neun Tonnen Gewicht.

Alles zu den Finals lesen Sie hier https://www.morgenpost.de/themen/finals2019/