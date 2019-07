2. Bundesliga 2019/20 – Alle Spiele und Termine im Überblick

Die 2. Bundesliga startet am 26. Juli in die neue Saison 2019/2020

In der 2. Bundesliga beginnt die Saison 2019/20 bereits am 26. Juli. Zum Auftakt eröffnen die Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 im Freitagabendspiel den Spielbetrieb. Der HSV trifft zum Start des zweiten Anlaufs Richtung Bundesliga-Rückkehr am 1. Spieltag auf Darmstadt 98. Der dritte Bundesliga-Absteiger Nürnberg gastiert zum Auftakt bei Dynamo Dresden.

Nach verpasstem Aufstieg: HSV gibt Wolf den Laufpass

Am 6. Spieltag (13. bis 16. September) bestreiten der HSV und der FC St. Pauli das erste Hamburger Stadtderby der Saison am Millerntor. Der Karlsruher SC trifft bei seiner Rückkehr nach drei Jahren Abstinenz zunächst auf Mit-Aufsteiger Wehen Wiesbaden

Marius Gersbeck trägt ab sofort das Trikot von Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC

Das sind die Rahmendaten zur Saison 2019/2020

Die Hinrunde der 2. Bundesliga beginnt am 26. Juli 2019. Nach dem 18. Spieltag (20.-22. Dezember) geht es für die Klubs in die Winterpause. Die Rückrunde beginnt in der 2. Bundesliga am 28. Januar 2020 und endet mit dem Saisonfinale am 34. Spieltag am Sonntag, 17. Mai 2020.

Alle Partien der 2. Bundesliga im Überblick:

1. Spieltag (26.-27.7.) / 18. Spieltag (20.-22.12.)

VfB Stuttgart - Hannover 96 (Fr, 26.7.2019, 20.30 Uhr)

Hamburger SV - SV Darmstadt 98

Holstein Kiel - SV Sandhausen

DSC Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum 1848

SG Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim

SV Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC

2. Spieltag (2.-5.8.) / 19. Spieltag (28.-30.1.2020)

Hannover 96 SSV - Jahn Regensburg

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

1. FC Heidenheim 1846 - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel

VfL Bochum 1848 - DSC Arminia Bielefeld

FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden

SV Sandhausen - VfL Osnabrück

Karlsruher SC - SG Dynamo Dresden

3. Spieltag (16.-19.8.) / 20. Spieltag (31.1.-3.2.2019)

VfB Stuttgart - FC St. Pauli

Hamburger SV - VfL Bochum 1848

Holstein Kiel - Karlsruher SC

DSC Arminia Bielefeld - FC Erzgebirge Aue

SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1846

SpVgg Greuther Fürth - SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - SV Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - Hannover 96

4. Spieltag (23.-26.8.) / 21. Spieltag (7.-10.1.2019)

Hannover 96 SpVgg - Greuther Fürth

1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück

1. FC Heidenheim 1846 - SV Sandhausen 2

SSV Jahn Regensburg - DSC Arminia Bielefeld

FC St. Pauli - Holstein Kiel

SV Darmstadt 98 - SG Dynamo Dresden

VfL Bochum 1848 - SV Wehen Wiesbaden

FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart

Karlsruher SC - Hamburger SV

5. Spieltag (30.8.-2.9.) / 22. Spieltag (14.-17.2.2019)

VfB Stuttgart - VfL Bochum

1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim

Hamburger - SV Hannover

Holstein Kiel - FC Erzgebirge Aue

DSC Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth

SG Dynamo Dresden - FC St. Pauli

SV Sandhausen - SV Darmstadt 9

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg

6. Spieltag (13.-16.9) / 23. Spieltag (21.-24.2.2019)

Hannover 96 - DSC Arminia Bielefeld

1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel

SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Hamburger SV

SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg

VfL Bochum 1848 - SG Dynamo Dresden 1

SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden

FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück

Karlsruher SC - SV Sandhausen

7. Spieltag (20.-23.9) / 24. Spieltag (28.2.-2.3)

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC

Hamburger SV - FC Erzgebirge Aue

1. FC Heidenheim 1846 - SV Darmstadt

Holstein Kiel - Hannover 96

SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen - VfL Bochum

VfL Osnabrück - FC St. Pauli

SV Wehen Wiesbaden - DSC Arminia Bielefeld

8. Spieltag (27.-30.9.) / 25. Spieltag (6.-9.3.)

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg

DSC Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart

SSV Jahn Regensburg - Hamburger SV

FC St. Pauli - SV Sandhausen

VfL Bochum 1848 - SV Darmstadt 98

SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel

FC Erzgebirge Aue - SG Dynamo Dresden

Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 1846

SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück

9. Spieltag (4.-7.10) / 26. Spieltag (13.-16.3.2019)

VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden

1. FC Nürnberg - FC St. Pauli

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Heidenheim 1846 - VfL Bochum

Holstein Kiel - SSV Jahn Regensburg

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC

SG Dynamo Dresden - Hannover 96

SV Sandhausen - FC Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - DSC Arminia Bielefeld

10. Spieltag (18.-21.10) / 27. Spieltag (20.-23.3.)

VfB Stuttgart - Holstein Kiel

Hannover 96 - VfL Osnabrück

DSC Arminia Bielefeld - Hamburger SV

SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen

FC St. Pauli - SV Darmstadt 98

VfL Bochum 1848 - Karlsruher SC

SpVgg Greuther Fürth - SG Dynamo Dresden

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim 1846

11. Spieltag (25.-28.10) / 28. Spieltag (3.-6.4)

1. FC Nürnberg SSV - Jahn Regensburg

Hamburger SV - VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim 1846 - FC St. Pauli

Holstein Kiel - VfL Bochum 1848

SV Darmstadt 98 - FC Erzgebirge Aue

SG Dynamo Dresden - DSC Arminia Bielefeld

SV Sandhausen - SV Wehen Wiesbaden

VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth

Karlsruher SC - Hannover 96

12. Spieltag (1.-4.11) / 29. Spieltag (11.-13.4)

VfB Stuttgart - SG Dynamo Dresden

Hannover 96 - SV Sandhausen

DSC Arminia Bielefeld - Holstein Kiel

SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück

FC St. Pauli - Karlsruher SC

VfL Bochum 1848 - 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth - SV Darmstadt

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 1846

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

13. Spieltag (8.-11.11) / 30. Spieltag (17.-20.4)

1. FC Nürnberg - DSC Arminia Bielefeld

1. FC Heidenheim 1846 - Hannover 96

Holstein Kiel - Hamburger SV

FC St. Pauli - VfL Bochum 1848

SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg

SG Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth

VfL Osnabrück - VfB Stuttgart

Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue

14. Spieltag (22.-25.11) / 31. Spieltag (24.-27.4)

VfB Stuttgart - Karlsruher SC

Hannover 96 - SV Darmstadt 98

Hamburger SV - SG Dynamo Dresden

DSC Arminia Bielefeld - SV Sandhausen

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 1846

VfL Bochum 1848 - VfL Osnabrück

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg

FC Erzgebirge Aue - FC St. Pauli

SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel

15. Spieltag (29.11-2.12) / 32. Spieltag (2.-4.5)

1. FC Nürnberg SV - Wehen Wiesbaden

1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth

FC St. Pauli - Hannover 96

SV Darmstadt 98 - DSC Arminia Bielefeld

VfL Bochum 1848 - FC Erzgebirge Aue

SG Dynamo Dresden - Holstein Kiel

SV Sandhausen - VfB Stuttgart

VfL Osnabrück - Hamburger SV

Karlsruher SC - SSV Jahn Regensburg

16. Spieltag (6.-9.12) / 33. Spieltag (10.5.)

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg

Hannover 96 - FC Erzgebirge Aue

Hamburger SV - 1. FC Heidenheim 1846

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

DSC Arminia Bielefeld - Karlsruher SC

SSV Jahn Regensburg - FC St. Pauli

SG Dynamo Dresden - SV Sandhausen

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1848

SV Wehen Wiesbaden - SV Darmstadt 98

17. Spieltag (13.-16.12) / 34. Spieltag (17.5.)

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel

1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld

FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden

SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart

VfL Bochum 1848 - Hannover 96

FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen - Hamburger SV

VfL Osnabrück - SG Dynamo Dresden

Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth