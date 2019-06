Hertha BSC- Alle Bundesliga-Spiele 2019/2020 im Überblick

Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2019/2020 veröffentlicht: Zum Auftakt trifft Hertha BSC auf Titelverteidiger Bayern München. Die Eröffnungspartie wird am 16. August um 20:30 Uhr in der Allianz-Arena angepfiffen. „Das ist eine spannende erste Aufgabe", kommentierte Herthas neuer Trainer Ante Covic die Spielansetzung. "Die Saison mit so einem Spiel eröffnen zu können – wir freuen uns auf die große Bühne, müssen jedoch im Laufe der Saison gegen jede Mannschaft ran. Wir wollen die Mannschaft sein, gegen die niemand gerne spielt“.

Auch mit den weiteren Spielen des Auftaktprogramms wartet auf die Berliner schwere Aufgaben. Nach dem Gastspiel bei den Bayern kommt der VfL Wolfsburg zum ersten Heimspiel ins Olympiastadion. Danach geht es nach Gelsenkirchen zu Schalke 04 und zum FSV Mainz 05. Am 10 Spieltag kommt es zum ersten Berlin-Derby in der Bundesliga zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Das Rückspiel im Olympiastadion findet Mitte März 2020 statt (20.-22. März). Zum Abschluss der Saison geht es für Hertha am 33. Spieltag (9. Mai 2020) gegen Bayer Leverkusen, beendet wird die Saison bei Borussia Mönchengladbach (16. Mai 2020).



Alle Bundesliga-Partien von Hertha BSC 2019/2020 im Überblick

Hinrunde

1. Spieltag (Fr, 16.8; 20.30 Uhr): FC Bayern München – Hertha BSC

2. Spieltag (Fr. bis So, 23.8. bis 25.8; 15.30 Uhr): Hertha BSC – VfL Wolfsburg

3. Spieltag (Fr. bis So, 30.8. bis 1.9.; 15.30 Uhr): FC Schalke 04 – Hertha BSC

4. Spieltag (Fr. bis So, 13.9. bis 15.9.): 1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC

5. Spieltag (Fr. bis Mo, 20.9. bis 23.9.): Hertha BSC – SC Paderborn 07

6. Spieltag (Fr. bis So, 27.9. bis 29.9.): 1. FC Köln – Hertha BSC

7. Spieltag (Fr. bis So., 4. 10. bis 6.10.): Hertha BSC – Fortuna Düsseldorf

8. Spieltag (Fr. bis So., 18.10. bis 20.10.): SV Werder Bremen – Hertha BSC

9. Spieltag (Fr. bis So., 25.10 bis 27.10.): Hertha BSC – TSG 1899 Hoffenheim

10. Spieltag (Fr. bis So., 1.11. bis 3.11): 1. FC Union Berlin – Hertha BSC

11. Spieltag (Fr. bis So., 8.11. bis 10.11.): Hertha BSC – RB Leipzig

12. Spieltag (Fr. bis So., 22.11. bis 24.11.): FC Augsburg – Hertha BSC

13. Spieltag (Fr. bis Mo., 29.11. bis 2.12.): Hertha BSC – Borussia Dortmund

14. Spieltag (Fr. bis So., 6.12. bis 8.12.): Eintracht Frankfurt – Hertha BSC

15. Spieltag (Fr. bis So., 13.12. bis 15.12.): Hertha BSC – SC Freiburg

16. Spieltag (Di. und Mi., 17.12. und 18.12.): Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC

17. Spieltag (Fr. bis So., 20.12 bis 22.12.): Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach

Winterpause

Rückrunde

18. Spieltag (Fr. bis Mo., 17.1. bis 20.1.): Hertha BSC – FC Bayern München

19. Spieltag (Fr. bis Mo., 24.1. bis 27.1.): VfL Wolfsburg – Hertha BSC

20. Spieltag (Fr. bis Mo., 31.1. bis 3.2.): Hertha BSC – FC Schalke 04

21. Spieltag (Fr. bis Mo., 7.2. bis 10.2.): Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05

22. Spieltag (Fr. bis Mo., 14.2. bis 17.2.) SC Paderborn 07 – Hertha BSC

23. Spieltag (Fr. bis Mo., 21.2. bis 24.2.): Hertha BSC – 1. FC Köln

24. Spieltag (Fr. bis Mo., 28.2 bis 2.3.): Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC

25. Spieltag (Fr. bis Mo., 6.3. bis 9.3.): Hertha BSC – SV Werder Bremen

26. Spieltag (Fr. bis So., 13.3. bis 16.3.): TSG 1899 Hoffenheim – Hertha BSC

27. Spieltag (Fr. bis Mo., 20.3. bis 22.3.): Hertha BSC – 1. FC Union Berlin

28. Spieltag (Fr. bis Mo., 3.4. bis 6.4.): RB Leipzig – Hertha BSC

29. Spieltag (Sa. bis Mo., 11.4. bis 13.4): Hertha BSC – FC Augsburg

30. Spieltag (Sa bis Mo, 17.4. bis 20.4): Borussia Dortmund – Hertha BSC

31. Spieltag (Fr. bis Mo., 24.4. bis 27.4.): Hertha BSC – Eintracht Frankfurt

32. Spieltag (Sa. bis Mo., 2.5. bis 4.5.): SC Freiburg – Hertha BSC

33. Spieltag (Sa, 9.5.): Hertha BSC – Bayer 04 Leverkusen

34. Spieltag (Sa, 16.5.): Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC

