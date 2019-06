Europaspiele in Minsk: Leichtathleten hadern mit neuen Regeln

Berlin/Minsk. Melanie Bauschke war irritiert. Zählt ihr Sprung nur für die Teamwertung, oder werden auch im Einzel Medaillen vergeben? Eine von vielen Fragen, die sich neben der Berliner Weitspringerin gerade einige Athleten bei den Europaspielen in Minsk stellen. Der Europäische Leichtathletik-Verband (EAA) hat sich da nämlich etwas ausgedacht. Ein neues Wettbewerbssystem, dass die unterklassigen Wettbewerbe in Weißrussland attraktiver gestalten sollen. DNA - Dynamic New Athletics (Dynamische neue Leichtathletik).

Berlinerin Bauschke wusste nichts von Einzelwettkampf

Das Problem ist nur, dass die Athleten diese neue DNA der Leichtathletik, das neue Mannschaftssystem noch nicht so richtig verstanden haben. „Dass es eine Einzelwertung gibt, haben sie uns erst am Samstagabend gesagt“, sagt Bauschke. Also wenige Stunden vor den ersten Wettkämpfen am Sonntag. „Es hat eine Weile gedauert, bis uns der ganze Modus erklärt werden konnte. Ich hatte ihn mir einfacher vorgestellt.“

Die EAA will die Wettbewerbe, in denen die Weltspitze fehlt, für das Publikum spannender gestalten. Allerdings ist fraglich, ob das wie gewünscht funktioniert. Wie sollen die Zuschauer das neue System verstehen, wenn nicht einmal die Athleten wissen, was sie da eigentlich tun?

Abschließende Staffel soll Spannung bringen

Hinter der neuen DNA versteckt sich ein Teamwettbewerb mit K.o.-System. In vier kleinen „Länderkämpfen“ treten je sechs Nationen in acht Einzeldisziplinen gegeneinander an. Die Ergebnisse werden in bis zu zwölf Punkte umgerechnet, aus denen Zeitabstände entstehen, die die Startaufstellung für eine Mixed-Jagdstaffel über 800, 600, 400 und 200 Meter ergeben.

Die vier Sieger der abschließenden Staffeln ziehen direkt ins Halbfinale an diesem Mittwoch ein (ab 17.40 Uhr, Sport1) – so wie das deutsche Team um Bauschke und den Berliner Sprinter Marc Koch. Der Rest musste einen Umweg über die Viertelfinals am Dienstag machen. Die abschließenden Staffeln haben aufgrund des Punktesystems und der daraus resultierenden versetzten Startzeiten den Namen „The Hunt“ - die Jagd. Klingt aufregend, führt aber wie das gesamte neue DNA-System zu allerlei Verwunderung.

Sprinter Pohl wartet acht Stunden auf Entscheidung

Denn auch in den Einzelwettbewerben wird experimentiert. Während im Weitsprung-Finale im Pärchen-Modus gesprungen wird, gewinnen bei den 100-Meter-Sprintern die Zeitschnellsten aus allen Qualifikationsrunden die Medaillen. Merkwürdig ist hier jedoch, dass die Läufe über den ganzen Tag verteilt stattfinden.

So wusste Michael Pohl erst acht Stunden nach seinem Rennen am Mittag, ob es für Bronze gereicht hat. Hatte es nicht. Durch die Ergebnisse der letzten Startgruppe, die erst am Abend gelaufen war, rutschte der Sprinter aus Wetzlar noch auf Rang fünf. „Ein bisschen komisch“, befand der Deutsche.

Auch Sprints mit Medizinbälle wurden diskutiert

Mit dem neuen Wettkampfformat nimmt die EAA den Athleten genau den Moment, auf den sie hinarbeiten. Wenn sie die Ziellinie überqueren, den letzten Sprung oder den finalen Wurf machen, wenn sie wissen, dass sie eine Medaille gewonnen haben. Stattdessen weilt der Sieger womöglich schon im Bett oder auf der Massageliege.

Für den Begründer der neuen Idee, EAA-Präsident Svein Arne Hansen, ist DNA kein Ersatz für die traditionelle Leichtathletik, sie soll diese nur ergänzen. „Das ist kein fertiges Produkt, sondern ein erster Eindruck von dem, wo wir hinwollen“, sagt der Norweger.

Für die Athleten hätte es übrigens auch noch schlimmer kommen können. Für Minsk waren Sprints mit angeschnallten, bremsenden Fallschirmen oder Medizinbällen diskutiert worden. Auch ein Wettbewerb im Standweitsprung war angedacht. Ideen, die an Bundesjugendspiele erinnern. Damit wär der Irritation der Athleten wohl noch größer gewesen.