Frankreich gegen die USA live: Frauen-WM-Viertelfinale im TV, Stream & Ticker

Zwei Foulelfmeter haben den Einzug der USA ins Viertelfinale der Frauenfußball-WM in Frankreich perfekt gemacht. Gegen Spanien gewann der amtierende Weltmeister am Montag in Reims 2:1 (1:1) und trifft nun am Freitag (28. Juni, Anstoß 21.00 Uhr) im Pariser Prinzenpark auf den hoch gehandelten Gastgeber Frankreich. Die Auswahl Frankreichs hatte sich bereits am Sonntag mit 2:1 nach Verlängerung gegen Brasilien durchgesetzt. Die Partie könnte ein vorläufiger Höhepunkt dieser WM werden.

Das ist die Bilanz zwischen Frankreich und den USA

Ausgehend von den bisherigen Partien sind die USA der Favorit: In insgesamt 15 Begegnungen gingen die Französinnen nur drei Mal als Siegerinnen vom Platz, bei neun Siegen der USA, drei Unentschieden und einem Torverhältnis von 16:26. Zuletzt gab es allerdings einen Sieg für Frankreich zu verbuchen. In einem Freundschaftsspiel im Januar 2019 setzte sich der WM-Gastgeber mit 3:1 gegen die USA durch.

Frankreich gegen die USA live im TV & Stream

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender im Hauptprogramm. Die restlichen Spiele sind im Internet auf sportschau.de oder ZDFsport.de zu sehen. Das WM-Viertelfinale am Freitag Frankreich gegen die USA (28. Juni, 21 Uhr) wird in der ARD unter sportschau.de live gestreamt.

Das Viertelfinale der Frauen-WM im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das WM-Viertelfinale Frankreich gegen die USA live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: Frankreich gegen die USA

