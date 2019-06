Schweden gegen Deutschland: Frauen-WM-Viertelfinale live im TV, Stream & Ticker

Viertelfinale: Am Sonnabend spielt Deutschland gegen Schweden. So können Sie das Spiel live ansehen.

WM in Frankreich So sehen Sie das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden live

Die deutsche Mannschaft hat nach dem souveränen 3:0 im Achtelfinale gegen Nigeria das Viertelfinale der Frauen-Fußball-WM erreicht. Für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht es jetzt am Sonnabend (29. Juni, Anstoß 18.30 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale. Gegner sind die Schwedinnen, die sich im Achtelfinale mit 2:1 gegen Kanada durchsetzen konnten.

Deutschlands Fußballerinnen haben Nigeria im Achtelfinale mit 3:0 deutlich besiegt

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Das ist die Bilanz gegen Schweden

Die Bilanz der DFB-Auswahl gegen Schweden ist positiv. In den bisherigen 28 Begegnungen war die deutsche Mannschaft 20 Mal erfolgreich, bei sieben Niederlagen, einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 52:33. Zuletzt siegte die deutsche Mannschaft im April 2019 in einem Freundschaftsspiel mit 2:1. Das letzte Pflichtspiel war das Finale der Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016, bei der sich die DFB-Auswahl ebenfalls mit 2:1 durchsetzte. Dzsenifer Marozsan, die am Sonnabend wieder in den Kader zurückkehren wird, erzielte dabei einen Treffer.

So geht es bei einem Sieg weiter

Sollte sich das DFB-Team im Viertelfinale durchsetzen, spielen die deutschen Frauen am Mittwoch, 3. Juli das zweite Halbfinale in Lyon. Das WM-Endspiel wird am Sonntag, 7. Juli, 17 Uhr ebenfalls in Lyon angepfiffen. Diese Partie überträgt neben DAZN auch die ARD.

Nach Verletzung: Dzsenifer Marozsan kehrt im WM-Viertelfinale zurück

Foto: dpa

Schweden gegen Deutschland live im TV & Stream

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender im Hauptprogramm. Die restlichen Spiele sind im Internet auf sportschau.de oder ZDFsport.de zu sehen. Das WM-Viertelfinale Schweden gegen Deutschland wird live in der ARD übertragen. Anpfiff in Rennes ist um 18.30 Uhr.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über sportschau.de.

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das WM-Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: Schweden vs. Deutschland

