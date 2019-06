Dominik Oswald hat mit dem 20-Zoll-Rad in Deutschland nur wenig Konkurrenz.

Der Trial-Fahrer ist bei den Finals in Berlin der große Favorit und peilt auch den Titel bei der WM in China an.

Finals2019 Auch ohne Sattel will Dominik Oswald hoch hinaus

Berlin. Ganz sicher ist sich Dominik Oswald nicht. 14 oder 15? Irgendwann hat der Trial-Fahrer bei seinen deutschen Meistertiteln den Überblick verloren. Nicht weil sie ihm nicht wichtig wären. Aber in 15 Jahren Karriere sammelt sich eben einiges an Medaillen, Pokalen und Titeln an. Eines weiß der 22-Jährige aber sicher: „In Berlin gehe ich als Titelverteidiger an den Start.“

Bis zu zwei Meter hohe Hindernisse stehen den Athleten im Weg

Als Titelverteidiger und als Topfavorit, wenn im Rahmen der Finals2019 am 3. und 4. August im Berliner Jahn-Sportpark (Eintritt frei) die diesjährigen Meistertitel der Trial-Fahrer vergeben werden. Manch einer mag sich jetzt fragen, was das eigentlich ist. Trial. Vereinfacht gesagt: Die Sportler springen mit Fahrrädern über Hindernisse.

Dabei kommt es auf Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit an, um möglichst fehlerfrei (ohne mit dem Fuß den Boden zu berühren) verschiedene Parcours, sogenannte Sektionen, zu bewältigen. Gesprungen wird über bis zu zwei Meter hohe Baumstämme, Steine, Betonelemente oder alles, was sich den Zweirad-Artisten in den Weg stellt.

In Baden-Württemberg ist Trial schon bekannt

„Bei mir in der Umgebung ist Trial mittlerweile echt bekannt. Wenn ich aber mal in der Stadt unterwegs bin, schauen die Leute schon noch verwundert und fragen, warum das Fahrrad keinen Sattel oder keine Gangschaltung hat“, erzählt Oswald, der in Münchweier (Baden-Württemberg) zu Hause ist.

Auch seine Eltern waren am Anfang ein wenig irritiert. Als ihr siebenjähriger Sohn mit seinem Rad plötzlich abseits der Straße unterwegs war und sich dem Msc Münsterland anschloss, der eine eigene Trialgruppe gegründet hatte. „Aber nach einem Jahr standen sie voll hinter mir, sind zu jedem Wettbewerb an den Wochenenden mitgefahren. Das ist wirklich Gold wert“, sagt Oswald.

Dominik Oswald bei der EM im vergangenen Jahr.

Foto: Laurent Gillieron / picture alliance/KEYSTONE

Die Finals in Berlin sollen der Masse den Sport näher bringen

Dank ihrer Unterstützung ist der Baden-Württemberger mittlerweile Deutschlands erfolgreichster Trial-Fahrer, wurde

zweimal Junioren-Weltmeister, ist Dritter der Weltrangliste, holte im vergangenen Jahr die Vize-Weltmeisterschaft in der Elite und hat seinen Sport vor allem im Süden Deutschlands recht bekannt gemacht.

Dass Trial bei der breiten Masse noch nicht angekommen ist, wundert Oswald aber nicht. „Die nationalen Wettkämpfe sind oft im Naturgelände, viel im Wald und da ist es schwierig, das Publikum zum Wettkampf zu bekommen“, sagt er. Deshalb seien die Finals in Berlin, die Wettkämpfe im Stadion eine große Chance, „Trial zu den Leuten zu bringen“.

Der 22-Jährige hat die Chance auf zwei Titel

Und für Oswald sind sie eine Chance, gleich zweifacher deutscher Meister zu werden. In der Klasse der kleineren Räder (20 Zoll) ist er der klare Favorit. Auf dem größeren Rad (26 Zoll) gewann er vor wenigen Wochen in Potsdam überraschend die Qualifikation für die DM. „Es ist schon recht schwierig, von einem auf den anderen Tag die Räder zu tauschen. Aber mit 26 Zoll ist ganz klar das Ziel, aufs Podest zu fahren und den Jungs mal ein bisschen Feuer zu machen“, sagt Oswald.

Damit der Sport für Zuschauer und mögliche Fernseh-Übertragungen noch attraktiver wird, haben die Trial-Fahrer in diesem Jahr sogar ihr Reglement geändert. Alles läuft nun etwas schneller, ist nicht mehr ganz so statisch, es gibt Zeitbegrenzungen, in denen die Hindernisse überquert werden müssen. Ein Schritt, der den Sport auch im Hinblick auf die Zulassung für Olympia weiterbringen soll. „Das wird noch eine Weile gehen, aber ich hoffe, dass Trial irgendwann olympisch wird“, sagt Oswald.

Der Weltmeistertitel ist das Ziel

Dass er dann selbst noch fahren wird, bezweifelt er. Was aber nicht bedeutet, dass der Vize-Weltmeister keine Ziele mehr hat. Dominik Oswald will noch hoch hinaus. „Der Weltmeistertitel in der Elite-Klasse wäre natürlich das Non-Plus-Ultra“, sagt er. Die nächste Chance dazu bietet sich im November, wenn in China die Welttitelkämpfe stattfinden. „Momentan gebe ich alles dafür, trainiere hart und hoffe, dass es funktioniert.“

Jüngst war Oswald in Spanien im Trainingslager, bereitet sich gerade intensiv auf die ersten Weltcups der Saison und auf die Europameisterschaften vor, die ab dem 30. Juni in der Toskana stattfinden. Dort trifft er auch auf die starke Konkurrenz aus Spanien. „Da wird wahnsinnig viel in den Sport investiert“, sagt Oswald, der sich seinen Sport mit Sponsoren- und Preisgeldern finanziert und hin und wieder etwas durch Trialshows bei verschiedenen Veranstaltungen dazu verdient.

Dominik Oswald und Nina Reichenbach sind die deutschen Werbefiguren

Nebenbei ist der Weltranglistendritte Vorsitzender seines Vereins, trainiert den Nachwuchs und arbeitet vier bis sechs Stunden am Tag als Industriemechaniker. Damit ist er der einzige deutsche Trial-Fahrer, der halbwegs professionell unterwegs ist. Zum Vergleich: In Spanien gibt es mehr als 100 Profis.

Trotzdem zählt Deutschland zu den führenden Trial-Nationen weltweit. Dank Oswald. Und Nina Reichenbach (20), die als Weltmeisterin bereits das erreicht hat, worauf Oswald noch hinarbeitet. Aber ihm bleiben dafür ja auch noch ein paar Jahre. Das „goldene Alter“ für Trial-Fahrer liege zwischen 20 und 27. „Aber wenn es nicht funktioniert, ist das auch kein Weltuntergang für mich. Ich hab schon so viel erreicht in meiner Karriere“, sagt Oswald. Solange zu fahren, bis er endlich Weltmeister ist, will er nämlich nicht. Da ist sich der mehrfache deutsche Meister ganz sicher.

