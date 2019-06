Adler nach dem Sturzflug wieder im Aufwind

Die Berliner wollen die Regionalliga gewinnen und peilen die baldige Rückkehr in das Football-Oberhaus an.

Berlin. Ein Jahr lang hatten die Fans der Berlin Adler auf ein Stadtderby verzichten müssen. 2017 waren die Footballer aus der Bundesliga abgestiegen, die reizvollen Duelle mit den Rebels gehören seither der Vergangenheit an. Dass man in dieser Saison nun fast jedes Wochenende gegen einen Lokalrivalen antritt, kann die Anhänger allerdings auch nur bedingt erfreuen: Erstmals spielen die Adler nur noch in der drittklassigen Regionalliga Nordost, und das ausgerechnet zum 40-jährigen Vereinsjubiläum. „Wir sind am Grund angekommen. Jetzt kann es nur noch nach oben gehen“, meint Adler-Vorstand Roman Motzkus.

Dass die Reinickendorfer dennoch optimistisch in die Zukunft blicken, hat auch mit ihm zu tun. Der 49-Jährige ist ein großer Name in der hiesigen Football-Szene: Einst spielte Motzkus selbst für die Adler, wurde dreimal deutscher Meister und ist bis heute Topscorer des Teams mit insgesamt 102 Touchdowns. Inzwischen arbeitet er als TV-Experte bei den Fernsehübertragungen aus der National Football League (NFL). Die Verbindung zu den Adlern war allerdings nie abgerissen. In diesem Jahr ist er dort nun in den Vorstand aufgerückt und hat damit für neuen Schwung gesorgt. Schon mehrere neue Sponsoren konnten dadurch gewonnen werden.

Sonntag im Poststadion gegen Spandau

Nachdem der Klub in den vergangenen Jahren in großen finanziellen Schwierigkeiten steckte, befinden sich die Adler auf dem Weg der Konsolidierung. „Wenn wir so weiter machen, werden wir bis Ende des Sommers komplett schuldenfrei sein“, sagt Motzkus. Auch die gesamte Infrastruktur des Vereins passt: Es gibt ein eigenes Stadion und die bewährt gute Jugendarbeit, an der die Adler ganz bewusst auch in schweren Zeiten nichts gekürzt hatten. Mit Sportdirektor Jörg Bauerfeind und Defensivkoordinator Joshua Mandel holte man zuletzt außerdem zwei erfahrene Kräfte von den Berlin Rebels, die beide ebenfalls großen Anteil am Neuaufbau haben.

Bislang haben die Adler alle Spiele in der Regionalliga deutlich gewonnen. Am Sonntag (16 Uhr, Poststadion) kommt es nun zur vorentscheidenden Partie gegen Vorjahresmeister Spandau Bulldogs, die ebenfalls noch ungeschlagen sind. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe“, glaubt Motzkus: „Aber letztlich sind wir der Favorit.“ Schon wegen des prominenten Namens.

Noch immer fast 1000 Zuschauer

Die Adler als sechsfacher deutscher Meister und zweimaliger Eurobowl-Champion sind immer noch eine Institution im Berliner Sport, selbst in der dritten Liga kommen bis zu 1000 Zuschauer. Auch, weil Motzkus seine große Reichweite in den sozialen Medien nutzt, um fleißig Werbung zu machen. „Unser Ziel ist ganz klar, die Regionalliga zu gewinnen und in die zweite Liga aufzusteigen“, sagt er. Doch auch die soll nur eine Durchgangsstation sein – mittelfristig wollen die Adler zurück in die Bundesliga und an alte Glanzzeiten anknüpfen. Motzkus findet: „Ein richtiges Derby ist nur das gegen die Rebels.“