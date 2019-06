Deutsche U21 siegt zum Auftakt gegen Dänemark

Udine. Nach seinem zweiten Tor an diesem Abend löste sich Marco Richter aus der Jubeltraube seiner Mannschaftskollegen. Der 21-Jährige schüttelte kurz den Kopf, als könne er selbst nicht glauben, was gerade passiert ist. Der gebürtige Friedberger war mit zwei Treffern und einer Vorlage Deutschlands Garant für den am Ende souveränen 3:1 (1:0)-Auftaktsieg gegen Dänemark bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino.

Marco Richter, der Mann vom FC Augsburg, der bis zum 29. Spieltag der abgelaufenen Saison noch der erfolgloseste Stürmer der gesamten Bundesliga gewesen war, ehe ihm gegen Frankfurt und Stuttgart jeweils zwei Treffer gelangen.

Eigentlich galt Hoffenheims Nadiem Amiri als gesetzt

Seine Nominierung für die Startelf konnte vor Beginn der Partie durchaus überraschen, galt doch eigentlich Hoffenheims Nadiem Amiri als gesetzt für die Richter-Position auf der linken Außenbahn. Doch U21-Trainer Stefan Kuntz hatte ein gutes Händchen mit Richter bewiesen. Sein erstes Tor überhaupt für die deutsche U21-Nationalmannschaft (27.) erlöste eine bis dato verkrampft wirkende DFB-Auswahl gegen die Dänen. Eine starke Kombination zwischen Levin Öztunali (Mainz 05) und Maximilian Eggestein (Werder Bremen) vollendete Richter aus ungefähr acht Metern mit einem Linksschuss.

Nach dem Führungstreffer fand die deutsche Mannschaft immer mehr zu ihrem Rhythmus. Das zweite deutsche Tor an diesem Abend besorgte dann wiederum Richter in der 52. Minute, als er einen schlimmen Patzer von Dänemarks Mads Pedersen auf Höhe der Mittellinie ausnutzte, mit dem Ball über den halben Platz sprintete, nach innen zog und trocken abschloss. Es war die Belohnung für eine vom Wiederanpfiff an sehr fokussierte Leistung der deutschen U21.

Angriff mit einem gefühlvollen Lupfer beendet

In der 65. Spielminute bediente Richter dann Luca Waldschmidt (SC Freiburg) mit einem gezielten Pass in den Lauf. Der Stürmer des SC Freiburg vollendete den Angriff mit einem gefühlvollen Lupfer - 3:0. Obwohl Timo Baumgartl in der 72. Minute noch für einen berechtigten Handelfmeter für die Dänen und dem daraus resultierenden 3:1 durch Robert Skov sorgte, war der Auftaktsieg für das DFB-Team zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Durch die ersten drei Punkte im Turnier kann die deutsche Mannschaft gestärkt auf die Partie gegen Serbien kommenden Donnerstag blicken. Gegen das Team um Superstar Luka Jovic kann Deutschland einen großen Schritt in Richtung Halbfinale bei der U21-Europameisterschaft machen. Denn die Serben verloren ihr Auftaktmatch gegen Neuling Österreich überraschend mit 0:2.