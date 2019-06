Bei Gina Lückenkemper kann es nur schneller werden

View this post on Instagram

Joa. Was soll ich dazu sagen 😂😅 Fakt ist: Die Marokkaner wissen definitiv wie man Stimmung macht. 😅 Leider wurden sie beim Start nicht leise sondern die Vuvuzelas und Trommeln wurden erst recht beansprucht, trotz dass der Stadionsprecher mehrfach um Ruhe gebeten hat. Beim ersten Startversuch hat man uns dann wieder aufstehen lassen, weil es zu laut war...beim zweiten Versuch hat man uns starten lassen....und das obwohl es lauter war als beim ersten Versuch 👌☹😅 Dementsprechend verwirrt war ich über den Schuss 😅 Ich hatte damit gerechnet, dass sie uns wieder aufstehen lassen 😂 mit diesem Gedanken war ich auch nicht alleine 😂 So ging es also mit einem holprigen Start bei leichtem Gegenwind (-0,6) in 11,36sek die Gerade runter. Nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt hatte 😅 aber für den Start hab ich noch erstaunlich gut ins Rennen gefunden 😂. Haken dran! War das erste Rennen der Saison (übrigens das erste richtige Rennen seit knapp 9 Monaten - abgesehen vom ISTAF Indoor) und dann direkt gegen starke Konkurrenz in der Diamond League 💪 Es kann nur schneller werden! 😎💪 #adidas #teamadidas #teamlueckenkemper #teamlückenkemper #anotherweekinthebooks #aufnachBerlin #sccberlin