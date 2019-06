Die Schicksalsschläge des US-Open-Siegers Woodland

Pebble Beach. Im März 2017 stand die Welt des Gary Woodland plötzlich still. Der Golfprofi aus dem US-Bundesstaat Kansas und seine Ehefrau Gabby erwarteten Zwillinge, das junge Familienglück schien vollkommen – und wurde doch auf tragische Weise zerstört. Als „qualvollste Zeit meines Lebens“ bezeichnet Woodland heute die Wochen, in denen das Paar den Tod eines der beiden ungeborenen Babys verarbeiten musste.

Den bisherigen Höhepunkt seiner Sportlerkarriere, den Triumph bei der 119. US Open in Pebble Beach, wollte Woodland daher so schnell wie möglich mit seiner wieder schwangeren Gattin feiern. „Es ist hart für mich, sie in diesem Moment nicht bei mir zu haben. Aber ich freue mich umso mehr auf meine Rückkehr“, sagte der 35-Jährige, der dann auch „eine nette Geburtstagsparty“ für Söhnchen Jaxson Lynn schmeißen will.

Gabby Woodland, die den Erfolg ihres Mannes vor dem Fernseher verfolgte, und der knapp zweijährige Filius, der zehn Wochen zu früh auf die Welt kam und dabei nur 1,4 Kilogramm wog, sind zweifellos die größten Inspirationen des frisch gebackenen Major-Champions. Kämpfen und positiv bleiben, nach vorne schauen – auf keinen anderen Golfer könnte dieses Motto besser zutreffen.

Woodland wollte Basketballer werden

Das große Talent war Woodland nämlich keinesfalls in die Wiege gelegt worden, während der Highschool träumte er sogar noch von einer Karriere als Basketballer. Erst auf dem College lenkte er den Fokus auf Golf, „da habe ich mich richtig in diesen Sport verliebt“, sagte Woodland.

Zwischen den ersten Gehversuchen im Profilager (2007) und dem überraschenden Coup an der Pazifikküste lag deshalb viel Schufterei. Vor allem im Kurzspiel besaß Woodland, wegen seiner langen Schläge als „Bomber“ bezeichnet, gegenüber den Stars der Szene Nachteile. Dass er nun auf einem der kürzesten und kniffligsten Kurse triumphierte, sei der Lohn „für die jahrelange, harte Arbeit“.

Diese verrichten zu müssen, ist längst nicht nur dem unkonventionellen Werdegang geschuldet. Der Schicksalsschlag vor zwei Jahren warf ihn verständlicherweise völlig aus der Bahn, ein weiterer im Januar dieses Jahres stoppte Woodland erneut bei seinem Vormarsch. In der Nacht vor der Finalrunde der Hawaii Open starb seine Großmutter, „das war tough“, sagte Woodland.

Nur Nebenrollen für Woods und Kaymer

Die Herausforderung an diesem Sonntag in Pebble Beach – unter anderem die Angriffe des Titelverteidigers Brooks Koepka zu überstehen, während Tiger Woods (USA) als 21. und der deutsche Profi Martin Kaymer als 35. nur Nebenrollen spielten – bewältigte Woodland auch dank seiner mentalen Verfassung. Wann immer er die Führung zu verlieren drohte, zeigte er sein bestes Golf.

Eine Qualität, die er auch dank einer besonderen Begegnung entwickelte, die in diesen Tagen im Internet viral ging. Im Rahmen der Phoenix Open Anfang Februar hatte Woodland nämlich beim Training ein Loch mit Amy Bockerstette gespielt. Die 20-Jährige mit Down-Syndrom sagte sich damals vor jedem Schlag, dass sie es könne.

Nun, da Woodland dem Triumph auf dem Par-71-Kurs immer näher kam, „fieberte sie bei jedem Schlag mit und starb tausend Tode“, verriet Amys Vater Joe Bockerstette, als er seine Tochter beim US-Open-Schauen beobachtete. „Ich kann nicht ausdrücken, wie aufgeregt Amy war. Sie fragte mich immer wieder, wann Gary abschlagen würde.“

Woodland sichert sich 2,25 Millionen Dollar

Die Unterstützung schien Woodland erreicht zu haben. Mit einer 69er-Finalrunde und insgesamt 271 Schlägen sicherte er sich neben dem Sieg beim dritten Major-Turnier des Jahres auch das Preisgeld in Höhe von 2,25 Millionen Dollar. Amy Bockerstettes Worte „habe ich mir auf der Schlussrunde millionenfach ins Gedächtnis gerufen“, sagte Woodland: „Ich kann es.“ Wenig später war der Triumph perfekt.