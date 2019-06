Gegen diese Klubs spielen die Berliner Vereine

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wurde die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost.

Gegen wen müssen Hertha, Union und FC Viktoria 1889 antreten? Am Sonnabend wurde die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost.

Dortmund/Berlin. Regionalligst FC Energie Cottbus hat die attraktivste Aufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals erwischt. Die Lausitzer empfangen zum Auftakt den Titelverteidiger FC Bayern München. Das ergab die Auslosung durch Nia Künzer, Weltmeisterin von 2003, am Sonnabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Drittliga-Absteiger Cottbus hatte sich im Finale des Brandenburger Landespokals gegen Optik Rathenow durchgesetzt. Zuletzt empfing Energie die Bayern 2009 im Bundesliga-Duell im Stadion der Freundschaft, die Münchner gewannen damals mit 3:1.

Hertha BSC erhielt eine lösbare Aufgabe. Die Berliner treten beim Bayerischen Amateurmeister VfB Eichstätt an. Der Regionalligst wird für das Duell voraussichtlich in ein anderes Stadion umziehen.

Der 1. FC Union Berlin reist zu Viertligist VfB Germania Halberstadt. In der Vorsaison hatte das Team aus Sachsen-Anhalt nur knapp mit 1:2 gegen den SC Freiburg in der ersten Runde verloren. „Ich freue mich über das Los, weil regionale Duelle immer einen besonderen Reiz haben“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union. „Wir gehen natürlich als Favorit in die Partie und werden die Aufgabe sehr ernst nehmen.“

Der FC Viktoria 1889 Berlin hat Zweitligist Arminia Bielefeld zu Gast. Durch den Landespokalsieg gegen Tennis Borussia Berlin ist Viktoria erstmals seit 2014 wieder in der ersten Runde dabei.

Die erste Runde findet vom 9. bis zum 12. August statt. Die genauen Terminierungen sollen frühestens in zehn bis zwölf Tagen bekannt gegeben werden. Das Endspiel ist für den 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion angesetzt.

Die Partien mit Berliner Beteiligung:

VfB Eichstätt - Hertha BSC

VfB Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin

FC Viktoria 1889 - Arminia Bielefeld

Die übrigen Partien in der ersten Runde des DFB-Pokals

Energie Cottbus - FC Bayern München

SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

VfL Osnabrück - RB Leipzig

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue

VfB Lübeck - FC St. Pauli

SC Verl - FC Augsburg

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

SV Drochtersen/Assel - Schalke 04

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

FC Oberneuland - Darmstadt 98

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

Karlsruher SC - Hannover 96

KSV Baunatal - VfL Bochum

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

Tus Dassendorf - Dynamo Dresden

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Chemnitzer FC - Hamburger SV

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

SV Atlas Delmenhorst - Werder Bremen

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

SV Rödinghausen - SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim