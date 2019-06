Eduard Löwen - was Herthas Neuer für Marko Grujic bedeutet

Berlin. Eduard Löwen ist der zweite Neue bei Hertha BSC. Der Hauptstadt-Klub stattete den vielseitigen Fußball-Profi vom 1. FC Nürnberg dem Vernehmen nach mit einem Fünf-Jahres-Vertrag bis Juni 2024 aus. Hertha BSC überweist für die Dienste des 22-Jährigen Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg eine Ablöse von sieben­ Millionen Euro. Vor Löwen hat Hertha BSC bereits den belgischen Nationalspieler Dedryck Boyata (28), einen Innenverteidiger, ablösefrei von Celtic Glasgow verpflichtet.

„Wir haben Eduard intensiv beobachtet“, wird Hertha-Manager Michael Preetz in einer Pressemitteilung zitiert. „Als Junioren-Nationalspieler passt er genau in die Kategorie Spieler, die wir suchen: jung, talentiert und in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende. Wir freuen uns, dass er sich für Hertha BSC entschieden hat.“

Löwen sagte: „Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und bin jetzt froh, bei diesem Verein zu sein.“ Löwen absolvierte in der vergangenen Saison 22 Ligaspiele für die Franken und kam auf drei Tore sowie drei Vorlagen.

Löwen im EM-Team mit Arne Maier

Beim Trainingsstart von Hertha am 1. Juli, dann mit dem neuen Trainer Ante Covic, wird Löwen noch fehlen. Er hatte sich zuletzt bei der deutschen U21-Nationalmannschaft in Südtirol auf die Europameisterschaft in Italien und San Marino vorbereitet (10. bis 30 Juni). Mit Arne Maier und Maximilian Mittelstädt sind dort zwei weitere Hertha-Profis dabei. Mit denen Löwen auch über seinen neuen Arbeitgeber gesprochen hat: „Maxi hat mir schon sehr, sehr viel erzählt und mir Ratschläge und Tipps gegeben.“

Löwen hat bisher sieben Länderspiele für die Elf von Bundestrainer Stefan Kuntz absolviert. Am Freitag fliegt der deutsche Tross nach Triest. Im ersten Turnierspiel trifft die deutsche U21 am 17. Juni auf Dänemark. Weitere Gegner sind Serbien und Österreich.

Bremen, Frankfurt und Atletico locken Grujic

Löwen (1,88 Meter groß und 91 Kilo schwer) ist flexibel einsetzbar. Er kann im Mittelfeld auf der Achter-Position spielen und auf der Zehn. Er war aber auch schon als Stoßstürmer und Innenverteidiger im Einsatz.

Hertha BSC hat sich durch die Verpflichtung von Löwen ein Stück weit unabhängig gemacht von der Frage, wie der FC Liverpool die Personalie Marko Grujic­ (23) entscheidet. Bekanntlich­ würden die Berliner Grujic gern für eine zweite Saison ausleihen. Doch mit Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gibt es weitere Bewerber, die den Serben locken. Atletico Madrid will Grujic sogar kaufen.

Warum Preetz Löwen vor der EM geholt hat

Durch die rechtzeitige Verpflichtung von Löwen kann Hertha im defensiven Mittelfeld nun auf eine Achse mit Maier und Löwen setzen – und gerät nicht unter Zugzwang, falls Liverpools Teammanager Jürgen Klopp später im Sommer entscheiden sollte, dass Grujic im kommenden Spieljahr nicht in Berlin spielen wird.

Grundsätzlich versucht Hertha-Manager Preetz seinem Trainer möglichst früh in der Vorbereitung einen möglichst kompletten Kader zur Verfügung zu stellen. Zumal Ante Covic bei Hertha seine erste Station im Profigeschäft antritt.

Außerdem war Preetz daran gelegen, die Personalie Löwen vor dem Start der U21-Europameisterschaft rund zu bekommen­ – wer weiß, wie sich der Marktwert eines Spielers bei einem starken­ Turnierverlauf entwickeln kann.

Ausstiegsklausel von Stark läuft am 30. Juni aus

Trotzdem wird es spannend sein zu beobachten, wie das Aufgebot von Hertha BSC nach Ende der Wechselfrist am 31. August aussehen wird. Aus Italien wird berichtet, dass Inter Mailand Herthas Rechtsverteidiger Valentino Lazaro holen will.

Und Abwehrchef Niklas Stark hat in seinem bis 2022 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel, wonach er für 24 Millionen Euro Hertha verlassen kann. Der „Kicker“ berichtet, dass diese Klausel­ jedoch nur noch bis zum 30. Juni Gültigkeit hat.