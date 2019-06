FC Bayern München gegen Alba Berlin live im Stream und TV

Gewinnen macht am meisten Spaß: Luke Sikma (l.) und Peyton Siva feiern die 2:0-Führung im Play-off gegen Oldenburg. Am Sonntag trifft Alba Berlin in der Finalserie der Basketball-Bundesliga auf den FC Bayern München.

Dauerbrenner im Endspiel: Alba Berlin hat das Finale der Basketball-Bundesliga erreicht und trifft wie schon im Vorjahr und wie schon zum insgesamt sechsten Mal in den Playoffs seit 2013 auf den FC Bayern München. Der Hauptstadtclub gewann am 9. Juni auch das dritte Duell mit den EWE Baskets Oldenburg und entschied die Serie durch den 100:89 (47:43)-Auswärtserfolg mit 3:0-Siegen vorzeitig für sich. Bereits einen Tag zuvor beendeten die Bayern ihre Halbfinalserie mit einem 95:80-Sieg gegen Rasta Vechta.

Peyton Sivas Highlights aus dem Halbfinale gegen Andorra

"Ich glaube, dass Berlin heiß ist, uns zu schlagen und sich zu revanchieren", sagte Bayerns Nationalspieler Danilo Barthel: "Es wird wieder eine hitzige Serie werden, wie man letztes Jahr schon gesehen hat." In der Vorsaison hatten sich die Münchner in einer engen Finalserie mit 3:2-Siegen durchgesetzt. Das erste von maximal fünf Finalspielen findet am Sonntag (16. Juni, 18 Uhr) in München statt. Das zweite und dritte Finalspiel sind für den 19. Juni (20.30 Uhr) und den 23. Juni (18 Uhr) angesetzt.

