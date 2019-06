Robert Kubica lässt sich von Erinnerungen nicht bremsen

Montreal. Die rechte Hand, die offenbar wichtigster, manchmal sogar ausschließlicher Bestandteil aller Betrachtungen über den Formel-1-Rennfahrer Robert Kubica ist, hat er vor den Körper und auf den Tisch gelegt. Sie dient am Vorabend des Großen Preises von Kanada als Sonnenbrillenhalter.

Daran ist vermeintlich nichts Besonderes, auch wenn sie selbst im Ruhezustand seltsam steif wirkt. Ist sie auch, jedenfalls für die Ansprüche, die für gewöhnlich ans Rennfahren gestellt werden. Aber dieser Kubica, der mit seinem unterlegenen Williams-Auto mehrheitlich hinterherfahren muss, hat zumindest über alle Zweifler gesiegt, die nicht glauben wollten, dass man mit links Formel 1 fahren könne. Kann man, sogar in Monte Carlo. Dass seine Behinderung kein wirkliches Handicap ist, will er jetzt in Montreal beweisen, auf seiner Schicksalsstrecke.

Ein Rallyeunfall kostet ihn fast seine Karriere

Als er noch Werkspilot bei BMW-Sauber war, überlebte er auf dem Circuit de Gilles Villeneuve einen der spektakulärsten Unfälle der jüngeren Renngeschichte, mit seitlichem Salto und ein paar Schrauben durch die Luft, das Auto ein Wrack, ihm ist nichts passiert.

Das war 2007, damals ermöglichte er einem gewissen Sebastian Vettel das Formel-1-Debüt, weil ihn die Ärzte im nächsten Rennen nicht fahren lassen wollten. 2008, bei der Rückkehr nach Kanada, feierte er einen spektakulären Sieg – seinen einzigen in der Formel 1, auch den einzigen für BMW. Drei Jahre später schien nach einem schrecklichen Rallyeunfall, bei dem er um Millimeter und Millisekunden dem Tod entrinnen konnte, alles aus für ihn. Auch der in Aussicht gestellte Ferrari-Vertrag nur noch Makulatur, wie vieles seiner rechten oberen Körperhälfte.

Nach 3046 Tagen Pause feierte er sein Comeback

Er hat sich zurückgekämpft, das erscheint noch immer unglaublich. Will keine Sonderbehandlung, will einfach nur das tun, für das er immer schon gelebt hat. Was für ein Comeback, mit 34 und nach 3046 Tagen Formel-1-Pause. Seine beste Platzierung seither: zweimal Platz 16. Eine Witzfigur ist er trotzdem nicht, wird er nie sein. Er ist hoch geachtet, auch unter den Fahrern – und das in dieser Neidbranche.

Die Straßen Monacos bezwungen zu haben vor zwei Wochen – da belegte er Rang 18 und machte am Start zwei Positionen gut, ehe ihn ein Rookie auf der Piste rammte – muss ihm Genugtuung verschafft haben. Denkt man. Wenn man nicht so denkt wie Robert Kubica. Für ihn war auch das nichts Besonderes: „Ich glaube, es gab eine Menge Leute, die dachten, ich könnte nicht mal das Lenkrad drehen. Aber ich wusste, dass ich klarkommen würde.“

Die naheliegenden Ziele sind für Kubica die wichtigen

Robert Kubica spricht, wie er denkt, wie er lenkt: immer auf der Ideallinie. Stur. Klare Kante bekommen auch die Frager, die den Unfall von damals geschildert haben wollen. Was damals war, das zähle doch nicht. So ist er, so wird man wohl, wenn man so ein Schicksal hat: Immer nur an das Nächstliegende denken. Weltmeister Lewis Hamilton, der sehr viel von Kubica hält, hat in Montreal auch davon gesprochen, dass man nicht weiß, wie viel Zeit man noch hat, um Spaß zu haben.

Sich über etwas anderes Gedanken zu machen, ist für Kubica Zeitverschwendung, er will einfach nur fahren. Und George Russell, den Mercedes-Junior, endlich mal in der Qualifikation hinter sich lassen, das wäre was.

Vettel holt sich die erste Poleposition in dieser Saison

In Kanada reichte es aber wieder nicht – wenn auch nur knapp. Kubica landete am Sonnabend am Ende des Feldes. Teamkollege Russell startet nur einen Platz vor ihm. Für Sebastian Vettel lief es da deutlich besser. Der deutsche Ferrari-Pilot holte sich in Montreal seine erste Poleposition in dieser Saison und verwies Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) auf den zweiten Startplatz.