Nations League-Finale:Portugal gegen die Niederlande live im TV, Stream & Ticker

Auf dem Weg zum Titel? Am Sonntag treffen Christiano Ronaldo und Co. ind er Nations League auf die Niederlande

Nations League Finale 2019: Am Sonntag (9. Juni, 20.45 Uhr) trifft Portugal im ersten Finale der Nations League auf die Niederlande. Die Elftal will will sich den ersten internationalen Pokal seit dem EM-Titel 1988 in Deutschland sichern. Doch der Gegner hat Heimvorteil. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo und Co. spielen im Estadio do Dragao in Porto vor heimischer Kulisse. Wer kann den Titel holen?

So funktioniert die Uefa Nations League

Wie erreichten Portugal und die Niederlande das Finale?

Die Niederlande setzte sich in der "deutschen" Gruppe gegen die DFB-Elf und Frankreich durch und sicherte sich als Tabellenerster den Platz im Halbfinale. Im K.o.-Spiel gegen England konnten sie einen frühen Rückstand durch Elfmeter egalisieren und schossen am Ende die "Three Lions" mit 3:1 in der Verlängerung aus dem Turnier. Die Portugiesen

Portugal holte gegen Italien und Polen jeweils vier Punkte und wurde mit acht Zählern Gruppenerster. Im Halbfinale schoss Cristiano Ronaldo mit einem Hattrick sein Team im Alleingang ins Finale und will nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2016 seinen zweiten Titel mit Portugal holen.

Das niederländische Team ist mit Oranje-Kapitän Virgil van Dijk und Mittelfeldstratege Frenkie de Jong in starker Form

Wie ist die Bilanz zwischen den Finalisten?

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften war zu Beginn 2018, als sich die Niederländer in einem Freundschaftsspiel mit 3:0 durchsetzen konnten. In einer offiziellen Begegnung trafen sie zuletzt 2012 aufeinander. In der EM in Polen und der Ukraine setzen sich die Portugiesen mit 2:0 in der Gruppenphase durch. Unter dem Strich spricht die Bilanz für Portugal: Von den 13 Duellen, die bisher ausgetragen wurden, gewannen die Portugiesen sieben, bei vier Unentschieden und zwei Siegen der Niederlande.

Wann findet das Endspiel statt?

Das Spiel wird am Sonntag, den 9. Juni um 20.45 Uhr MEZ angepfiffen

Wo wird das Finale ausgetragen?

Im Estádio do Dragão (Drachen-Stadion) – dem Heimstadion des portugiesischen Rekordmeister FC Porto. Das Stadion war während der Fußball-EM 2004 Austragungsort der offiziellen Eröffnungsfeier und fasst 50.035 Zuschauer,

Wird das Finale im Free-TV gezeigt?

Das Nations League-Finale Portugal gegen die Niederlande wird live im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag (9. Juni) um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Jochen Breyer zusammen mit dem ZDF-Experten Oliver Kahn. Pünktlich zum Anstoß um 20:45 Uhr schaltet das Zweite zu Kommentator Béla Réthy, der live vom Spiel aus dem Estádio do Dragão in Porto berichtet.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Gibt es einen Liveticker?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Finale Portugal gegen die Niederlande live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: Portugal vs. Niederlande

