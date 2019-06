Maximilian Schachmann: „Mein wahres Talent ist meine mentale Stärke“

Berlin. Gerade ist alles nicht ganz so hektisch. Viel Training steht auf dem Programm, als nächstes Rennen ab Sonntag das Critérium du Dauphiné. Dafür hatte es das Frühjahr in sich, viele Wettkämpfe, aber noch viel wichtiger: Maximilian Schachmann (25) war immer vorn dabei. Der Berliner gewann Etappen bei der Katalonien-Rundfahrt, bei der Baskenland-Rundfahrt, prägte die Ardennen-Klassiker mit. Das große Ziel aber ist die Tour de France. Die Morgenpost sprach mit dem Radprofi über seinen Teamwechsel zu Bora-hansgrohe, seine Entwicklung und die Tour.

Berliner Morgenpost: Das erste Drittel des Jahres verlief großartig für Sie, Herr Schachmann. Würden Sie das als logischen Fortschritt in ihrer Karriere betrachten, oder sind Sie selbst noch überrascht über die Resultate?

Maximilian Schachmann: Ich sage jetzt immer: Das Wort unglaublich benutze ich nicht mehr. Es lief schon sehr gut, aber geplant habe ich das so nicht. Es freut mich natürlich, dass der Schritt jetzt noch mal so groß war. Aber es kommen noch große Rennen, mal sehen, ob ich in der Lage bin, diese Form noch mal zu erreichen dieses Jahr.

Sie stehen in Ihrer dritten Saison als Profi. Schon der Übergang gelang problemlos, nun geht es rasant in Richtung Spitze. Wie viel Arbeit steckt dahinter, wie viel davon ist Talent?

Ein gewisses physisches Talent habe ich schon, glaube ich. Ich vermute aber, dass mein wahres Talent meine mentale Stärke ist. Weil ich in der Lage bin, über einen langen Zeitraum sehr akribisch und diszipliniert zu arbeiten. Ich habe seit Dezember lückenlos durchgezogen, das spüre ich schon.

Nach den Ardennen war aber erst einmal etwas Zeit zur Erholung. Zumindest kurz. Dann ging die Schinderei weiter. Von Anfang Mai bis zum Ende der Tour am 28. Juli, wenn er sie denn fährt, wäre er nur vier Tage zu Hause. „Das mache ich nicht, weil es zu Hause nicht schön ist.“ Kalifornien-Rundfahrt, Höhentrainingslager, Dauphiné. Wenn die Form passt, dann noch ein Höhentrainingslager, die deutsche Meisterschaft und anschließend die Tour.

Wie lauten denn die bisherigen Prognosen für die Tour-Teilnahme?

Ich habe gehört, dass Teamchef Ralph Denk gesagt hat bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, dass Bora mich dabei haben will und ich auch fahren würde, wenn nichts dazwischen kommen sollte. Aber es ist nie leicht, auf den Punkt fit zu sein. Ich hatte schon ein Hoch im Frühjahr, jetzt darf man nichts Falsches machen. Wenn ich bei der Dauphiné nur abgehängt werde, macht es keinen Sinn, die Tour zu fahren.

Was würde ein Tour-Start für Sie bedeuten, es wäre ja der erste?

Vom Team hat man gesagt, ich solle Erfahrung sammeln, wenn ich sie fahre. Ich würde für die Kapitäne zur Verfügung stehen. Ansonsten wäre vielleicht wie beim Giro im vergangenen Jahre ein Etappensieg aus der Gruppe möglich, vielleicht gibt es auch mal ein auf mich zugeschnittenes Finale. Mein Ziel wäre die Etappenjagd, wenn die Form stimmt.

Wollen Sie auch Erfahrungen sammeln in der Richtung, ob die Gesamtwertung der Tour perspektivisch etwas für Sie sein könnte?

Es geht primär darum, dieser Situation ausgesetzt zu sein, drei Wochen Leistung bringen zu müssen und den ganzen medialen Stress nebenbei zu bewältigen. Ich habe gehört, dass das dort noch einmal ganz was anderes sein soll. Man muss einen Weg finden, vernünftig zu regenerieren.

Maximilian Schachmann vor der traumhaften Kulisse der Alpen.

Foto: Herbert Neubauer / dpa

Im Hintergrund rauscht es. Schachmann ist zu Hause, fährt auf der Rolle, weil es draußen regnet und kalt ist. Wohin es für ihn mal genau gehen soll, welches Fahrerprofil einmal seines werden könnte, ob er mehr ein Typ für das Klassement oder die Klassiker wird, steht noch nicht ganz fest. „Wir werden schauen, ob sich die Fähigkeit am langen Berg noch verbessern lässt.“ Er kann dafür jetzt auch vor der Haustür üben, ist im Januar mit Freundin von Berlin auf die Schweizer Seite des Bodensees gezogen.

Was war der Grund, Berlin den Rücken zu kehren?

Zum einen gefällt es uns hier sehr gut. Dass es vom Training her so gut ist, hätte ich gar nicht erwartet. Wenig Verkehr, überall Radfahrstreifen auf der Straße, viel sicherer, abwechslungsreich, flach, hügelig und bergig. Die Anbindung ist genauso gut wie in Berlin. Manche sagen daher, dass ich dann genauso gut auf der deutschen Seite wohnen könnte. Aber hier kann ich deutlich mehr sparen in meiner Karriere. Man weiß nie, wie lang die ist.

Das klingt logisch.

Vielleicht wird es trotzdem von dem einen oder anderen negativ gesehen. Aber ich nenne nur mal das Beispiel Kristina Vogel. Klar, ihr wurde viel geholfen nach ihrem schweren Unfall, aber sie muss ein Haus umbauen lassen. Wenn mal etwas passiert, ist es definitiv komfortabler, etwas auf der Seite zu haben. Wobei ich natürlich hoffe, dass nichts passiert.

Radsport beinhaltet immer ein gewisses Risiko.

Dann sagen viele, mal soll sich versichern. Aber da macht keine Versicherung richtig mit, die Prämien sind exorbitant hoch.

Solche unliebsamen Themen spricht Schachmann von selbst an, man muss ihn gar nicht danach fragen. Er ist offen und ehrlich, vor allem aber selbstbewusst. Diese Eigenschaften begleiten ihn durch seine noch junge Profikarriere, und sie zahlen sich aus. Wie auch der Teamwechsel von Quick Step, wo er die ersten beiden Jahre verbrachte, zu Bora-hansgrohe im Winter.

Inwiefern war das ein mutiger Schritt? Quick Step ist ein enorm starkes Team, dort wollen die meisten gern fahren. Sie haben sich entschieden zu gehen.

Das hat sich nicht wie ein mutiger Schritt angefühlt. Wäre ich noch dort, hätte ich in den ganzen Rennen, bei denen ich vorn war, für Julian Alaphilippe fahren müssen. Da hätte ich das Team auch verstanden, weil er bei einer Ankunft eins gegen eins immer noch der Bessere ist. Ich hätte dort quasi vorher etwas im Rennen probieren müssen. Quick Step ist an sich ein super Team, ich habe einfach nur nicht meinen Platz darin gesehen, in der Rolle, die ich einnehmen möchte.

Bietet Bora Ihnen jetzt diese Entfaltungsmöglichkeiten?

Bora ist bisher in der Breite und in Bezug auf meinen Fahrertyp nicht so gut aufgestellt gewesen wie Quick Step. Wenn ich in guter Form bin, bekomme ich hier mehr Chancen.

Das Team wächst, ist von Jahr zu Jahr erfolgreicher unterwegs. Was macht Bora so besonders?

Bei Bora sieht man sich als Team noch in der Entwicklungsphase. Aus dem Grund wird sehr akribisch gearbeitet. Das Team versucht, sich ständig selbst zu reflektieren und zu gucken, was man besser machen kann. Das hat gut geklappt in den vergangenen Jahren. Zudem hat Ralph Denk viel auf Talente gesetzt, diese reifen jetzt heran.

Bei Quick-Step hätten sie Schachmann durchaus gern im Team gehalten, hatten aber auch Probleme mit der Zielstrebigkeit, mit der er seine Position vertritt. Das ist bei jungen Profis eher unüblich im Radsport, der noch immer von hierarchischen Strukturen geprägt wird. Der Berliner lässt sich davon nicht aufhalten, macht seinen Standpunkt auch mit klaren Worten deutlich. Was mitunter nicht gut ankommt.

Maximilian Schachmann bei der Kalifornien-Rundfahrt.

Foto: Watchara Phomicinda / dpa

Wie schwierig ist es, wenn man sich nicht einfach den Regeln der Branche fügen möchte?

Natürlich mache ich mir dadurch das Leben nicht superleicht. Aber am Ende habe ich jetzt etwas erreicht. Die Frage ist, ob das auch so wäre, wäre ich immer ruhig geblieben. Klar geht man da schon ein gewisses Risiko ein, wenn man den Mund aufmacht und nicht liefert. Wenn ich etwas sehe, im Training etwa, wenn mir irgendwas auffällt, dann sage ich was dazu. Vielleicht auch mal zur Teamtaktik. Das empfinde ich bei Bora auch schon als Erfolg, da wird viel kommuniziert.

Ihr Team hat sich auch finanziell gut entwickelt, sonst wären die Erfolge kaum möglich. Inzwischen aber ist aus Team Sky das Team Ineos hervorgegangen. Alle fürchten, dass die ohnehin finanzstärkste und gerade bei der Tour de France seit Jahren extrem dominante Equipe noch besser ausgestattet wird. Wie sehen Sie diese Veränderung?

Zum einen ist es gut, wenn Finanzstärke in den Sport kommt. Zum anderen kann es für den Zuschauer eine etwas eintönige Radsport-Darbietung zur Folge haben, wenn sich sehr viel Geld an einem Ort sammelt. Aber UAE Emirates soll auch sehr finanzstark sein. Ich weiß nicht, was Bahrain Merida macht. Der Prinz von Bahrain hat wohl zu den Fahrern gesagt, dass Radsport eine echt günstige Sportart sei und sie gefragt, ob sie wüssten, was sein Pferd koste. Dafür würde er nämlich eine ganze Mannschaft kriegen.