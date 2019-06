EM-Qualifikation: Weißrussland gegen Deutschland live im TV, Stream & Ticker

Länderspiel-Doppelpack in der EM-Qualifikation: Nach dem Auftaktsieg gegen die Niederlande im März (3:2) geht es für das DFB-Team am Sonnabend (8. Juni, 20.45 Uhr) im zweiten Spiel auswärts gegen Weißrussland. Nur drei Tage später tritt die Nationalmannschaft in Mainz gegen Estland an.

So funktioniert die EM-Qualifikation

Die deutsche Nationalmannschaft muss in beiden Spielen auf ihren Trainer verzichten. Joachim Löw verletzte sich bei einem Sportunfall und befindet sich zur Behandlung in einer Klinik, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Assistenztrainer Marcus Sorg soll am 8. Juni in Borissow gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland als Chef auf der Bank sitzen.

Wie ist die Bilanz gegen Weißrussland?

Genau einmal spielte die DFB-Elf bisher gegen Weißrussland. Ein Freundschaftsspiel war es, vor knapp elf Jahren, in Kaiserslautern. Auf dem offiziellen Programm des Spiels warb der DFB mit dem damaligen Nationalspieler Miroslav Klose, der auch den ersten Treffer der Partie erzielte. Am Ende hieß es allerdings 2:2 - und das, obwohl die deutsche Nationmannschaft mit 2:0 geführt hatte. Die meisten Kicker des aktuellen Teams von Trainer Igor Kriuschenko verdienen ihr Geld im eigenen Land oder in Russland.

Gibt es noch Tickets für das Duell gegen Weißrussland?

Nein, der offizielle Vorverkauf für das Auswärtsspiel gegen Weißrussland über die Internetseite des DFB endete am 9. Mai um 12 Uhr. Fans können sich aber noch Tickets für das Heimspiel gegen Estland am Dienstag (11. Mai) in der Opel-Arena sichern.

Weißrussland gegen Deutschland live im TV & Stream

Das EM-Qualifikationsspiel Weißrussland gegen Deutschland wird live von RTL übertragen. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag (8. Juni) um 20.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Die Moderation im RTL-Studio übernimmt Laura Wontorra zusammen mit dem RTL-Experten Steffen Freund. Pünktlich zum Anstoß meldet sich Marco Hagemann live aus der Borisov Arena.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über rtl.de

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: Weißrussland vs. Deutschland

EM Qualifikation 2020: Das ist der Spielplan des DFB-Teams

24. März 2019, 20.45 Uhr: Niederlande gegen Deutschland

8. Juni 2019, 20.45 Uhr: Weißrussland gegen Deutschland

11. Juni 2019, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Estland

6. September 2019, 20.45 Uhr: Deutschland gegen die Niederlande

9. September2019, 20.45 Uhr: Nordirland gegen Deutschland

13. Oktober 2019, 20.45 Uhr: Estland gegen Deutschland

16. November 2019, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Weißrussland

19. November 2019, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Nordirland

