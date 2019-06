Mariendorf freut sich auf den neuen Trab-Weltmeister

Der Niederländer Rick Ebbinge will seinem Titelerfolg am Sonntag in Berlin die nächsten Siege folgen lassen.

Berlin. Normalerweise mag es Trabrennfahrer Rick Ebbinge gar nicht, wenn er im Mittelpunkt steht. Der Niederländer, der seit Jahren zu den Besten seiner Zunft gehört, erledigt seine Arbeit lieber im Verborgenen, Interviews gibt der 35-Jährige eher widerwillig. Beim Renntag am Sonntag (14 Uhr) auf der Trabrennbahn Mariendorf wird Ebbinge aber wohl kaum daran vorbeikommen.

Im Endspurt holt sich der 35-Jährige am Freitag den WM-Titel

Immerhin kommt er als frischgebackener Weltmeister nach Berlin. Kaum jemand weiß die Stärken seines Pferdes so gut einzuschätzen und richtet seine Taktik dann entsprechend danach aus. Diese Fähigkeit war auch bei den Weltmeisterschaften der Schlüssel zum Erfolg, bei der die Teilnehmer an acht Tagen insgesamt 24 Wertungsläufe auf fünf verschiedenen schwedischen Bahnen absolvierten, jeweils mit wechselnden Pferden.

Vor dem Schlusstag hatte Ebbinge noch auf Platz sechs gelegen, doch mit zwei Siegen zum Abschluss stürmte er am Freitag noch ganz nach vorn. Damit holte er als erster Holländer in der fast 50-jährigen WM-Geschichte den Titel des besten Trabrennfahrers der Welt.

Deutschlands Bester Michael Nimczyk hofft auf Revanche

An der Veranstaltung nahmen die stärksten Fahrer der zwölf führenden Nationen teil. Darunter auch der achtmalige deutsche Champion Michael Nimczyk, der am Ende jedoch lediglich Platz zehn erreichte. Nimczyk startet am Sonntag ebenfalls in Mariendorf und bekommt dabei gleich in zwei Rennen die schnelle Gelegenheit zur WM-Revanche.

Im zweiten Lauf der mit 15.000 Euro dotierten Gold-Serie gilt Nimczyk mit TomNJerryDiamant allerdings eher als Außenseiter.

Favorisiert ist trotz zwanzig Meter Zulage Rick Ebbinge mit Urbanio, 2017 beim Deutschland-Cup mit einem Start-Ziel-Sieg erfolgreich. Der niederländische Landesmeister ist mit Velten Flevo zudem im Warm-up zum Buddenbrock-Rennen der Topfavorit – beim Testlauf der Derby-Hoffnungsträger rechnet sich aber auch Michael Nimczyk mit La Grace gute Chancen aus. Insgesamt wird der deutsche WM-Starter am Sonntag sogar sieben Mal in den Sulky steigen. Zumindest in dieser Hinsicht hat der 33-Jährige dem Weltmeister also schon einmal etwas voraus.