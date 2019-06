Alsalamis Sprung in ein neues Leben

Wie Weitspringer Mohammad Amin Alsalami vor dem Bürgerkrieg in Syrien floh und in Berlin seinen Traum vom Leistungssport lebt.

Berlin. Das Stadion von Aleppo war verwaist. Mitten im syrischen Bürgerkrieg hatten die meisten Menschen ganz andere Sorgen. Sport stand da nicht an oberster Stelle. Als Einziger machte sich Mohammad Amin Alsalami immer noch jeden Tag auf zum Training. Seine Familie hatte die Trümmerstadt längst in Richtung Türkei verlassen, doch der junge Weitspringer war in Aleppo geblieben, um weiter zu trainieren.

Beinahe hätte er seine Liebe zur Leichtathletik mit dem Leben bezahlt: Eines Tages zischte beim Training eine Granate nur wenige Zentimeter an seinem Arm vorbei. Erst da begriff er, dass er in seiner Heimat nicht mehr sicher ist. Alsalami ging zunächst nach Damaskus, doch die Gefahr bestand weiterhin, dass er zur Armee eingezogen und damit erneut in den Krieg hineingezogen wird.

„Für mich war das ein furchtbarer Gedanke. Ich möchte auf niemanden schießen“, sagt er. Über die Türkei floh er vor drei Jahren nach Deutschland und schloss sich dort der Trainingsgruppe von Lutz Kramer beim AC Berlin an.

Eine Verwechslung bringt ihn zu Trainer Lutz Kramer

Mohammad Amin Alsalami konnte noch kein Wort Deutsch, doch irgendwie hatte er herausgefunden, dass im Sportforum Hohenschönhausen die guten Leichtathleten trainieren. „Eigentlich darf man dort ja nicht einfach so hineinspazieren. Aber ich hatte Glück, dass an dem Tag am Eingang zur Halle gerade kein Pförtner saß“, erzählt der 24-Jährige.

Es war wenige Tage vor dem Istaf Indoor 2016, und weil Alsalami einen roten Trainingsanzug trug, dachte Lutz Kramer zunächst, es würde sich um einen Istaf-Teilnehmer von Bayer Leverkusen handeln, der dort trainierte. „Ich habe gleich erkannt, welches Potenzial in ihm steckt. So etwas sieht man wirklich selten“, sagt er.

Das Ziel ist die Acht-Meter-Marke

Per Übersetzungsprogramm auf dem Telefon vereinbarten die beiden, dass Alsalami am nächsten Tag wiederkommen sollte. Kramer organisierte seinem Athleten auch eine Wohnung in Hellersdorf, gleich nebenan vom Stadion des ACB. Die Kaution und die erste Miete bezahlte er selbst. „Herr Kramer ist wie ein Vater zu mir“, sagt Mohammad Amin Alsalami.

Bei 7,63 Meter liegt derzeit seine Bestleistung, aber sein Trainer glaubt, dass er bald noch deutlich weiter springen kann. „Er trainiert sehr hart. Von den Zubringerleistungen her bringt er eigentlich alles mit, um acht Meter zu springen. Jetzt muss er das nur noch technisch umsetzen“, sagt er. Auch im Dreisprung traut er seinem Schützling künftig noch einiges zu.

Der 24-Jährige hofft auf einen schnellen Einbürgerungsprozess

Bereits am Sonntag unternimmt Alsalami beim internationalen Meeting in Garbsen in der Nähe von Hannover den nächsten Anlauf in Richtung der magischen Acht-Meter-Marke. Sämtliche einheimische Top-Weitspringer sind dort am Start. Bald will er selbst dazugehören, allerdings fehlt ihm dafür noch der deutsche Pass. Auch an den deutschen Meisterschaften darf Alsalami bislang noch nicht teilnehmen. Er hofft nun, dass er den Einbürgerungsprozess mit guten Leistungen etwas beschleunigen kann.

Derweil startet er weiter für Syrien, mit etwas Glück reicht es sogar für die Qualifikation zur WM im September in Katar. Unterstützung kann er aus seiner Heimat allerdings nicht erwarten. Als er sich vor zwei Jahren so schwer verletzte, dass seine Karriere gefährdet war, meldete sich aus Syrien niemand, um sich nach seinem Wohlergehen zu erkunden.

Eine schwere Verletzung hätte den Traum vom Weitsprung fast zerstört

Alsalami war beim Fußballspielen gestürzt und hatte sich sein Knie ausgekugelt, die Hüfte war aus der Gelenkpfanne gesprungen und zu allem Überfluss brach bei der anschließenden OP auch noch der Oberschenkelkopf ab. Die Ärzte meinten, er könne nie wieder richtig laufen, geschweige denn weitspringen.

Alsalami hatte sich bereits von seiner Gruppe verabschiedet, doch ein halbes Jahr später stand er plötzlich wieder beim Training. „Mohammad ist hart im Nehmen“, sagt Lutz Kramer. Sonst hätte er wohl auch kaum mitten im Bürgerkrieg noch an Weitsprung gedacht.