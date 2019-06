FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur: Klopps Sehnsucht nach einem Titel

Immer noch emotional, aber nicht mehr so wie früher: Jürgen Klopp ist in Liverpool zu einem der angesehensten Fußballtrainer Europas gereift.

Die Herzen der Fußball-Fans hat Jürgen Klopp gewonnen, gerade in England. Was fehlt, ist der Triumph mit Liverpool in der Champions League.

Madrid. Jürgen Klopp will nicht der ewige Zweite sein. Nach sechs verlorenen Endspielen in Serie mit dem BVB und dem FC Liverpool, darunter die beiden Champions-League-Finals 2013 mit Dortmund und 2018 mit dem englischen Klub, geht der 51 Jahre alte Trainer am Sonnabend (21 Uhr/Sky und DAZN) im Endspiel der Königsklasse im Madrider Estadio Metropolitano gegen Tottenham Hotspur als leichter Favorit ins Rennen.

Klopp kam am Freitag in Madrid im grauen Vereins-Trainingsanzug in die Pressekonferenz, wirkte zunächst etwas angespannt. Vor allem, als er erklären sollte, ob er seine Karriere mit den verlorenen Finals als eine unglückliche ansehen würde. „Wenn ich mich selbst als Loser fühlen würde, hätte ich ein Problem“, sagte Klopp. „Wir haben seit der Niederlage im Finale 2018 gegen Madrid viel gelernt. Wir werden alles geben.“ Aber dann wurde er immer entspannter und plauderte locker mit den Reportern: „Ich spüre die Unterstützung meiner Familie und Freunde in Deutschland. Mit Joel Matip und mir sind zwei Deutsche dabei. Schalke und Dortmund zusammen. Das ist schon verrückt.“

In Liverpool ist dem Deutschen ein riesiges Graffiti gewidmet

Die Spieler des FC Liverpool sind genauso heiß auf das Finale wie ihr Trainer. „Klopp hat den ganzen Klub verändert. Wir würden ihm gern diesen Titel schenken“, sagte Liverpools Abwehrspieler Andrew Robertson. Ausgerechnet im Brexit-Jahr können zumindest die englischen Fußballklubs nicht genug von Europa bekommen. Alle vier Finalisten der Europacup-Wettbewerbe kommen aus der Premier League. Klopp outete sich schon häufiger als Brexit-Gegner. Nach Liverpools Parforce-Stück gegen Barcelona schaffte er es sogar ins Parlament. Nicht persönlich, aber als Thema. Premierministerin Theresa May möge sich Tipps bei Klopp abholen, wie man in Europa Ergebnisse erziele, erklärte Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer der Labour-Partei, im Unterhaus.

Klopp liefert also Gesprächsstoff bis höchste Kreise. In Liverpool ist längst die Kloppo-Mania ausgebrochen, die auch schon in Mainz und Dortmund grassierte. Jürgen Klopp, ein Trainer mit Charisma, mit riesigem Identifikationspotenzial. Auf der anderen Seite der Kultklub FC Liverpool. Liverpool und Klopp: das passt. Klopp sagt, der FC Liverpool lebe Emotionen und auch in ihm schlage ein großes Herz. „Wir haben uns ineinander verliebt“, sagte der Trainer am Freitag.

Klopp entfesselt Leidenschaft, Klopp wandelt Emotionen in Tore um. „King of the Kop“ wird er genannt. Aber nicht nur die Fans auf der Stehplatztribüne an der legendären Anfield Road liegen ihm zu Füßen. An der Ecke Liverpool Street/Jamaica Street ist Klopp als monumentales Graffiti-Kunstwerk auf einer Backsteinmauer verewigt. Der Trainer hält sich darauf seine Hand aufs Herz.

Kloop hat hyperweiße Zähne und transplantiertes Haar

Er hat hyperweiße Zähne, lässt sich Haare auf die Kopfhaut transplantieren – aber Klopp wirkt authentisch. Nicht nur die Fans, vor allem seine Spieler glauben an das, was er sagt. Glaube versetzt Berge, heißt es. Glaube kann auch Spiele gewinnen. Er weiß, dass Spieler Unmögliches möglich machen können, wenn ein Trainer ihre Herzen erreicht. Manchmal nennt man das dann Wunder – wie beim 4:0 gegen Barcelona. Borussia Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke bezeichnete Klopp schon als „Menschenfänger“, als der den BVB noch gar nicht zu den Meisterschaften 2011 und 2012 geführt hatte und 2012 auch zum Pokalsieg. Der Mainzer Stadionsprecher Klaus Hafner erinnerte sich in einem Interview mit Kicker.TV an die Zeit mit Klopp: „Jürgen hat so eine Überzeugungskraft, der verkauft dem Papst ein Doppelbett.“

Aber Klopp kann ganz anders. In der Manier von Dr. Jekyll und Mr. Hyde scheint es zwei Klopps zu geben. Wenn es mal nicht so läuft wie im letzten Jahr in Dortmund, wenn der Schiedsrichter seiner Meinung nach zur falschen Zeit zur Pfeife griff, dann rastet der Mann mit dem Sechs-Tage-Bart schon mal kräftig aus. Der brodelnde Vulkan bricht dann aus, sein Gesicht verzieht sich zu einer angsteinflößenden Fratze. In der Bundesliga geigte er schon mal dem Vierten Offiziellen auf Nasenspitzennähe die Meinung.

Nur den Titel muss Klopp noch gewinnen

Aus England ist zu hören, Klopp sei ruhiger geworden. „Ich werde glücklicherweise älter und weiser“, sagt der 51-Jährige. Am Freitag lief es gut für ihn und damit auch für die Journalisten. Als charmanter Plauderer auf öffentlicher Bühne präsentierte sich der Liverpool-Trainer nach einer kurzen Anlaufzeit. Man darf Klopp glauben, dass er bei seinem ersten Pressetermin im Oktober 2015 in Liverpool aus dem Bauch heraus jenen Satz sprach, der die Journalisten zum Schmunzeln brachte.

„I’m the normal one“ (ich bin der Normale), beschrieb er sich in Anspielung auf den ungeliebten, weil unnahbaren Jose Mourinho. Dieser hatte sich als Trainer bei Manchester United einst selbst als „The special one“ (der Spezielle) bezeichnet. Mourinho lobte Klopp jetzt vor dem Finale in höchsten Tönen. Aber eines hat der Portugiese dem Deutschen voraus: Er hat die Champions League schon gewonnen.