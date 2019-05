Achter zieht ins Finale der Ruder-EM ein - Sieben DRV-Siege

Europameisterschaft in Luzern

Luzern. Der Deutschland-Achter ist erfolgreich in die EM gestartet. Mit einem Sieg im Vorlauf auf dem Rotsee in Luzern zog das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) direkt in das Finale ein.

Das Team um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) verwies die Konkurrenz aus Rumänien und Russland auf die Plätze zwei und drei. Ähnlich erfolgreich meisterte Oliver Zeidler den EM-Auftakt. Der deutsche Einer-Meister aus Ingolstadt gewann sein Rennen mit deutlichem Vorsprung vor dem Schweizer Nico Stahlberg. Für weitere deutsche Vorlaufsiege in den olympischen Klassen sorgten beide Doppelzweier, der Frauen-Doppelvierer, Vierer ohne Steuermann und leichte Männer-Doppelzweier.