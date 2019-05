Relegationsrückspiel LIVE: 1. FC Union gegen VfB Stuttgart

Berlin. 2:2 in Stuttgart – die Ausgangsposition beim Relegationsrückspiel ist für den 1. FC Union top. 90 Minuten (oder 120, vielleicht noch ein Elfmeterschießen) trennen die Eisernen davon, zum ersten Mal in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Das Stadion an der Alten Försterei mit seinen 22.000 Plätzen ist komplett ausverkauft. Viel Spaß mit dem Morgenpost-Liveticker.

35.’: Stuttgart erneut mit einem Torabschluß, Genter schießt aus 16 Metern - Union-Torwart Gikiewicz in die Arme.

31.’: Die Hausherren spielen mit viel Einsatz, bekommen aber keine Ruhe in ihr Spiel und bauen bisher keinen Druck vor dem VfB-Tor auf.

29.’: Der Stuttgarter Akolo realisiert nicht, wie frei er vor dem Union-Tor steht, so wird sein Kopfball leichte Beute für Union-Torwart Gikiewicz.

24.’: Badstuber hat einen Cut über der rechten Augenbraue, spielt mit einem weißen Turban weiter. Kabak ist mit blauem Turban unterwegs.

19.’: Holger Badstuber und Kabak stoßen beim Kopfballduell zusammen, beide VfB-Innenverteidiger tragen eine Platzwunde am Kopf davon und müssen behandelt werden.

10.’: Der Freistoß von Dennis Aogo landet im Netz von Union - doch dann tritt der Videobeweis in Aktion. Schiedsrichter Dingert ahndet den Einsatz des Stuttgarters Gonzales, der im Fünfmeter-Raum Union-Torwart Gikiewicz behindert hat - kein Tor.

9.’: Ungeschicktes Foul vom Unioner Ryerson am eigenen Strafraum, Freistoß für den VfB aus 18 Metern.

4.’: Eckball für den VfB, im Fallen schießt der Stuttgarter Kabak, Union-Torwart Gikiewicz kann retten - gleich eine wichtige Parade zum Anfang.

1. Minute: Union hat Anstoß, das Relegationsrückspiel läuft

20.25 Uhr Pyro-Irrsinn im Gäste-Block des VfB - Rauchschwaden ziehen durchs Stadion.

20.05 Uhr Die Union-Fans sind guten Mutes … siehe Spruchband:

„Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit - nun hat das warten ein Ende. Nehmt euer Herz in beide Hände!“ - mit dieser Einstellung gehen die #Union Fans ins alles entscheidende Rückspiel! @SPORT1 #FCUVFB #Relegation pic.twitter.com/nkdM4yKcKW — Niclas Löwendorf (@NiclasLowendorf) May 27, 2019

19.45 Uhr Die Aufstellungen: 1. FC Union: Gikiewicz - Ryerson , Friedrich , F. Hübner , Reichel - Schmiedebach - Prömel , Zulj - Abdullahi , Hartel - Andersson.

Damit tauscht Trainer Urs Fischer gegenüber dem Hinspiel auf zwei Positionen: Anstelle von Kapitän Trimmel (Gelb-Sperre) und Parensen (sitzt zunächst auf der Bank) sind Ryerson und Hübner neu im Team.

VfB Stuttgart: Zieler - Pavard , Kabak , Badstuber , Aogo - Ascacibar , Gentner - Akolo , Zuber - Donis , Gonzalez.

VfB-Trainer Nico Willig nimmt vier Wechsel vor, lässt aber erneut Ex-Nationalspieler Mario Gomez auf der Bank.

19.40 Uhr Vor dem Stadion haben sich viele Union-Fans versammelt. Einige stärken sich mit Bratwurst, Boulette und Bier. Die Anhänger sind ehrfürchtig und hoffnungsvoll zugleich. Wie Silvio W. (31) der für die Partie aus Hamburg angereist ist: „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass Union gewinnen könnte. Das wäre ein historischer Sieg.“ Am meisten würde er sich „über einen Platzsturm freuen.“ Sollte Union gewinnen, kann er aber nicht lange feiern – um Mitternacht muss er zurück nach Hamburg.

19.30 Uhr Der Mannschaftsbus des 1. FC Union ist im Stadion an der Alten Försterei angekommen ...

19.25 Uhr Weitere Prominenz erscheint, die dabei sein will beim Relegationsrückspiel: Steffen Baumgart, ebenfalls ein Ex-Unioner, der als Trainer des SC Paderborn die Saison ein Pünktchen vor Union abgeschlossen hat - und deshalb als Zweiter der Zweiten Liga direkt in die Bundesliga aufgestiegen ist. Auch er wird herzlich begrüsst. Kurz dahinter erscheint Robert Harting, Olympiasieger mit dem Diskus, und bekennender Union-Anhänger.

19.15 Uhr Am S-Bahnhof Köpenick strömen die Fans im Minutentakt aus den Zügen. Der Schlachtruf lautet: „Union, Union“. Dort steht auch schon die Bundespolizei bereit.

19.05 Uhr Vor Ort ist Steven Skrzybski (26 Jahre), der viele Hände schütteln musste. Der Offensivspieler aus dem Union-Nachwuchs war im vergangenen Sommer zu Bundesligist FC Schalke gewechselt. Aber beim wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte, drückt Skrzybski den ehemaligen Kollegen live auf der Tribüne die Daumen.

18.45 Uhr Die S-Bahn nach Köpenick ist voller Union-Fans. Am S-Bahnhof Köpenick stehen viele, die noch eine Karte suchen. So auch Janek Speight, 31, aus Mitte. Er hält das Pappschild hoch für einen Freund, der keine Karte für das ausverkaufte Spiel mehr bekommen hat. Was den Spielausgang angeht, ist er optimistisch: „Ich war letzte Woche schon in Stuttgart dabei, das war ein sehr gutes Spiel. Und heute ist alles drin.“ Sollte Union gewinnen, kann er lange feiern – er hat morgen frei.

Seit '73 mach ick dit nun und niemals hätte ich gedacht, dass ich dies zu meinen Lebzeiten erleben werde. Egal was passiert, selten ein solches Glück verspürt, so ein Kribbeln, so ein Herzrasen. Ich bin Stolz, dass wir dies erreicht haben. Auf geht's. #fcunion sonst nüscht. pic.twitter.com/jAhPbiRZzU — Eckensteher Nante (@NuSajaz) May 27, 2019

18.30 Uhr Das Stadion an der Alten Försterei mit der Kapazität von gut 21.000 Plätzen ist seit Wochen ausverkauft.

18.20 Uhr Die Partie, in der es um den letzten verbleibenden Platz in der Bundesliga geht, wird von Schiedsrichter Christian Dingert aus Gries geleitet. Im Videobus, der im Umfeld des Stadions geparkt ist, sitzt als Videoassistent Guido Winkmann.

18.15 Uhr Auch wenn der VfB Stuttgart als Favorit dieser Relegation gilt: Der 1. FC Union will Geschichte schreiben. Mit dem 2:2 im Hinspiel haben sich die Eisernen eine starke Ausgangsposition erarbeitet.