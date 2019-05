Lewis Hamilton gewann mit der Hilfe von Niki Lauda

Seht her, für ihn bin ich dieses Rennen gefahren: Lewis Hamilton zeigt auf seinen roten Helm, eine Sonderanfertigung zum Tode des Österreichers..

Völlig abgefahren: Wieso der britische Weltmeister beim Reifen-Drama von Monaco an seinen verstorbenen Freund dachte.

Monte Carlo. Immer dann, wenn es in der Formel 1 angeblich ach-so-langweilig ist, greift der Überraschungseffekt des Motorsports. Zugegeben, der Irrsinn von Monaco hat das Drama potenziert. Man hätte die Augen schließen sollen und den sechsten WM-Lauf als Hörspiel genießen können.

Die Dialoge zwischen Lewis Hamilton und der Mercedes-Box besaßen tragikomische Züge. Alle Welt fragt sich, wie der Brite bei seiner großartigen Verteidigungsnummer mit abgefahrenen Reifen bei aller Atemlosigkeit überhaupt noch kommunizieren konnte.

Doch genau das macht den Titelverteidiger zur Ausnahmeerscheinung, nicht nur bei Siegen wie diesem vierten im sechsten Renne. Hamilton, der Unvergleichliche.

Fahrt mit dem Spirit von Niki Lauda

Nicht zum ersten Mal ist er der König der Dramen. Wie so oft nimmt er die ganze Welt hinterher erzählerisch mit auf seine Reise. Vielleicht ist das eines seiner wichtigsten Talente, nie die Emotionen ganz hinter dem Visier zu lassen. Das rasende storytelling beherrscht er gut.

Direkt nach den 78 Runden, von denen er – je nach Zählweise – zwischen 65 und 68 auf weichen und damit schnell abgefahrenen Reifen durchhalten musste, sprach er davon, wie er mit dem Spirit von Niki Lauda fahren konnte, zu dessen Trauerfeier am Mittwoch er nach Wien reisen wird: „Beim Fahren habe ich mir gedacht, was würde Niki tun? Einfach weitermachen.“

Mitfühlender Freund, hypersensibler Fahrer

Er erzählte auch, dass er von seinem Husarenritt nicht nur Mum und Dad am Telefon erzählen wolle, sondern auch Laudas Witwe Birgit anrufen werde. Da war der Triumphator, der übermütig in voller Montur ins Schwimmbecken am Hafen gesprungen war, wieder ganz der mitfühlende Freund.

Hamiltons Sinne sind auch im Rennwagen intensiv, er reagiert hypersensibel. Früh spürte er, dass die Wahl der Medium-Reifen ein Fehler war, dass er unter normalen Umständen weder durchhalten, noch sich Max Verstappen und Sebastian Vettel vom Leib halten können würde.

Kurz vor Schluss rammte Verstappen Hamilton

Irgendwann, als sein Renningenieur „Bono“ Bonnington nicht mehr wusste, wie er seinen Schützling motivieren sollte, als die Zoomobjektive der Kameras immer größere Krater im Gummi der Reifen einfingen, meldete sich Mercedes-Chefstratege James Vowles im Ohr Hamiltons: „Du schaffst es, wenn Du nur dran glaubst.“

Wie genau er es gemacht habe, wisse er nicht, bekannte der Sieger. Am Ende rutschte er nur noch so durch die Kurven, immer den riesigen blau-roten Fleck von Max Verstappens Red-Bull-Renault im Rückspiegel.

Er meinte, dass sein Auto mehrfach die Leitplanken berührte, und er bekam in der vorletzten Runde noch einen heftigen Schlag vom Niederländer versetzt. Aber der reichte nicht, ihn aus der Umlaufbahn zu bringen.

Zwischen Traum und Trauma

Die Reifenwahl war einer der ganz wenigen Fehler, die Mercedes in letzter Zeit unterlaufen sind. Genau in diesen Situationen, und das macht den Unterschied zu Ferrari aus, aber greift der Teamgeist. Einer zeigt dem anderen, dass auf ihn Verlass ist.

Taktiker Vowles grinste vor dem De-Briefing nach dem Rennen zwar leicht gequält, aber kommentierte seine Entscheidung: „Wir haben gewonnen, oder? Mit dem härteren Reifen hätten wir das auch getan, nur mit etwas weniger Stress. Ich hoffe, Lewis umarmt mich trotzdem.“

Momente später fliegt die Tür zur Kommandozentrale auf, und mit einem Plopp stürmt der WM-Tabellenführer den Raum, duscht Vowles mit Champagner. Team-Geist wieder intakt. In der Formel 1 liegt immer ein schmaler Grat zwischen Traum und Trauma.

Blödel-Dialog mit Sebastian Vettel

Das, was Hamilton über eine zuvor unvorstellbare Distanz, nennen die Piloten „die Reifen umfahren“. Es bedeutet einen permanenten Balanceakt mit Bremsen und Gaspedal, im richtigen Moment fein dosiert.

Der Siegertyp verlagerte die Hauptbelastung in seinen Kopf: „Es ging einfach darum zu zeigen, dass ich unter Druck nicht zerbreche. Es gab so viele Möglichkeiten, Fehler zu machen, aufzugeben oder Entschuldigungen zu finden.“ Später, in einem Blödeldialog mit Sebastian Vettel, dem auf Rang zwei gerückten und deshalb auch durchaus glücklichen Ferrari-Piloten, kokettierte Hamilton mit Amnesie.

Er wisse zwar, dass es sich um die härteste Aufgabe seiner Formel-1-Karriere gehandelt habe, könne sich jedoch kaum an das letzte Rennen erinnern. „Wenn Dir die Erinnerung fehlt, ist ja jedes Rennen ein Großartiges“, zog ihn der Hesse auf. Hamilton verriet daraufhin einen Teil seines fahrerischen Erfolgsrezeptes: „Exakt – jedes Mal ist ein neues erstes Mal.“

Hamilton zeigt noch nicht sein ganzes Potenzial

Bislang bewertet er seine Saison selbst ganz objektiv als „etwas über dem Durchschnitt“. Das darf als Drohung verstanden werden: „Ich habe bisher noch nicht das wahre Potenzial des Autos ausnutzen können, gerade was die Reifen angeht. Ich hoffe, dass ich das bald schaffe, und wieder in die Form komme, die in mir steckt.“ Auch eine Art von Selbstbeschleunigung.

Wenn ihm der Sonntag ein paar graue Haare beschert habe, werde er diese einfach schwarz färben. Dieser Pragmatismus ist es, der ihn zur Ausnahmeerscheinung macht. Mit vielem, was nach Spaß klingt, ist es ihm im Kern bitter ernst. Mercedes-Teamchefs Toto Wolff nimmt dieses Rennen dennoch als Warnung, dass die Dominanz der Silberpfeile alles andere als normal sei: „Wir waren nahe dran an der Niederlage.

An diesem Sonntag hat uns nur einer gerettet – Lewis. Ein weltmeisterlicher Fahrer für einen Weltmeister, der nicht mehr unter uns ist.“