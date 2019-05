Handball: SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

Handball: Am Mittwoch sind die Füchse Berlin zu Gast bei der SG Flensburg-Handewitt

Die Füchse Berlin richten ihren Blick auf den Liga-Endspurt. Am Mittwoch treten sie bei Titelfavorit SG Flensburg-Handewitt an (29. Mai, 18.30 Uhr), ehe dann im letzten Saisonspiel am 9. Juni die HSG Wetzlar nach Berlin kommt. Für die Füchse geht es um einen Startplatz für den internationalen Wettbewerb. Dafür muss mindestens Rang sechs erreicht werden. Derzeit sind die Berliner Fünfter – punktgleich mit den Verfolgern MT Melsungen und Bergischer HC. Bei Punktgleichheit zählt die Tordifferenz, da sind die Füchse klar im Vorteil.

„Wir können den Europapokalplatz aus eigener Kraft schaffen, haben es also selbst in der Hand“, frohlockte Coach Petkovic und räumte ein, lieber Fünfter werden zu wollen. „Ich erwarte, dass meine Jungs hoch motiviert sind, dieses Ziel auch zu erreichen.“ Zunächst geht es für die Mannschaft im Auswärtsduell gegen die SG Flensburg-Handewitt. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im September 2018 unterlagen die Füchse mit 25:30 durch.

SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Auswärtsspiel der Füchse gegen die SG Flensburg-Handewitt kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag (29. Mai) um 18:00 Uhr. Ab 18:30 schaltet Sky dann live zum Spiel. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Auswärtsspiel der Füchse gegen die SG Flensburg-Handewitt können online auf Internetseite der Spielgemeinschaft erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Mittwoch (29. Mai) um 18:30 Uhr sind noch Karten (ab 18 Euro) erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnah und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: SG Flensburg-Handewitt vs. Füchse Berlin

