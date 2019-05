Play-Off-Viertelfinale: Alba Berlin gegen ratiopharm Ulm live im TV & Stream

3. Spiel im Play-Off-Viertelfinale: Die Berliner gewannen den Auftakt in der Mercedes-Benz Arena nach einer souveränen Vorstellung gegen ratiopharm Ulm mit 107:78 (60:43), der 18. „Hunderter“ in dieser Saison für Alba. Bester Werfer war Johannes Thiemann (15 Punkte), bei den Ulmern kam der Ex-Berliner Ismet Akpinar auf 13 Punkte.

„Jetzt geht es darum, das Momentum aus diesem Spiel mitzunehmen und zu nutzen," so Albas Point Guard Derrick Walton Jr . "Wir dürfen nicht zu euphorisch werden.“ Nach dem Auswärtsduell am Dienstag geht es am Sonntag (26. Mai, 15.00 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena in die dritte Partie der „Best of five“-Serie.

Alba Berlin im Live-Stream

Alle Spiele der Play-Offs werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot in den ersten zwölf Monaten gratis (danach 4,95 Euro pro Monat), für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (16,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Basketball“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekombasketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Spiel Alba Berlin gegen ratiopharm Ulm

Tickets für das Heimspiel gegen ratiopharm Ulm können online auf der Alba-Internetseiter erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz Arena am Sonnabend (26. Mai) um 15:00 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 14 und 72 Euro.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zu den Play-Offs. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. ratiopharm Ulm

