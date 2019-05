BVB-Legende Manfred Burgsmüller mit 69 Jahren gestorben

Dortmund. Trauer um Manfred Burgsmüller: Der ehemalige Fußballprofi von Borussia Dortmund ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Zunächst hatte die Bild darüber am Montagabend berichtet. Demnach starb Burgsmüller am Samstag in seiner Wohnung in Essen-Fischlaken überraschend eines natürlichen Todes.

Burgsmüller hatte seine Karriere bei Rot-Weiss Essen begonnen, spielte dann unter anderem für Bayer Uerdingen, den BVB und Werder Bremen. Mit den Bremern wurde er 1988 im Alter von 38 Jahren Deutscher Meister.

135 Tore für Borussia Dortmund

Für den BVB bestritt er zwischen 1976 und 1983 224 Spiele, in denen er 135 Tore erzielte. Mit seinen insgesamt 213 Treffern steht Burgsmüller auf Platz vier der Ewigen Bundesliga-Torschützenliste. In der Nationalmannschaft absolvierte er drei Partien,

"Ein ganz großer Borusse ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Manni Burgsmüller!", schrieb der BVB auf Twitter. Rot-Weiss Essens Vorsitzender Marcus Uhlig sagte: "Ich bin auch schockiert und traurig. Er war zweifelsohne einer der größten Fußballer, die das rot-weisse Trikot getragen haben. Ich wünsche im Namen von Rot-Weiss Essen seiner Familie, seinen Hinterbliebenen viel Kraft." (fs)