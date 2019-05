BBL Playoffs: Alba Berlin gegen ratiopharm Ulm live im TV & Stream

Alba bahnt neue Geschäfte in Asien an

2. Spiel im Play-Off-Viertelfinale: Nach dem Auftakt in der Mercedes-Benz Arena am Sonnabend geht es bereits am Dienstag (21. Mai, 18 Uhr) zum zweiten Duell der Viertelfinalserie nach Ulm. Alba geht zwar als Favorit in die Duelle, die Berliner bereiten sich aber auf einen unangenehmen Kontrahenten vor. "Ein sehr schwieriger Gegner, der zuletzt aufsteigende Form zeigte", warnt Sportdirektor Himar Ojeda vor dem Sechstplatzierten der Tabelle.

Alba Berlin im Live-Stream

Alle Spiele der Play-Offs werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot in den ersten zwölf Monaten gratis (danach 4,95 Euro pro Monat), für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (16,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Basketball“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekombasketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Spiel ratiopharm Ulm gegen Alba Berlin

Tickets für das Auswärtsspiel gegen ratiopharm Ulm können online auf der Internetseite der Ulmer erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der ratiopharm Arena am Dienstag (21. Mai) um 18:00 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 8,10 und 45 Euro.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zu den Play-Offs. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: ratiopharm Ulm vs. Alba Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

