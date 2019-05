Eishockey-WM: Deutschland gegen USA live im TV, Stream & Ticker

Eishockey-Weltmeisterschaft 2019: Am Sonntag spielt Deutschland gegen die USA. So können Sie das Spiel live ansehen.

Die deutsche Auswahl ist mit vier Siegen gegen Großbritannien,Dänemark, Frankreich und den Gastgeber Slowakei perfekt in die Weltmeisterschaft in der Slowakei gestartet, was den besten WM-Start seit 89 Jahren bedeutet. Doch Olympia-Silbergewinner Yannic Seidenberg warnt vor zu viel Euphorie: „Vier Siege sind schön, aber das Turnier ist noch nicht zu Ende. Nur an einem Sahnetag können wir auch die Großen schlagen.“

Jetzt wartet nach dem Spiel gegen Kanada am Sonnabend am Sonntag (19. Mai, 16.15 Uhr) mit dem WM-Dritten des Vorjahres gleich der nächste harte Brocken: Die USA. In einer WM-Generalprobe gegen die Amerikaner im Mai unterlag Deutschland deutlich mit 2:5. Kann die DEB-Auswahl dem Team um Superstar Patrick Kane von den Chicago Blackhawks bei der WM gefährlich werden?

Das Spiel Deutschland gegen die USA im Free-TV

Die Partie Deutschland gegen die USA wird live von Sport1 übertragen. Sport1 beginnt mit seiner Berichterstattung am Sonntag (19. Mai) um 16:00 Uhr. Ab 16:15 geht es live zum Spiel in die Steel Arena in der zweitgrößten slowakischen Stadt Košice, Die WM-Übertragungen begleitet das bekannte Sport1-Team mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann, das für seine Berichterstattung über die Eishockey-WM 2017 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde. Zudem sind Peter Kohl und Günter Zapf als Kommentatoren am Mikrofon im Einsatz.

DAZN übertragt alle Spiele der Eishockey-WM

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele der Eishockey-WM 2019 live, ob mit oder ohne deutsche Beteiligung. DAZN kostet 9,99 Euro pro Monat, der erste Monat ist kostenlos.

Deutschland gegen die USA im Livestream

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit dem Sport1-Live-Stream einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Die Eishockey-WM 2019 im Liveticker

Zudem bietet die Berliner Morgenpost umfassende Informationen zur Eishockey-WM mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor:

Hier geht es zum Liveticker: Deutschland gegen die USA

