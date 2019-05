Alba: Sieg erst nach Verlängerung

Es ging um nichts mehr. Dass Alba eine Woche später als Dritter gegen Ulm in das Play-off starten würde, war vor der Partie gegen die stark abstiegsgefährdeten Eisbären aus Bremerhaven klar. Dennoch dürften einige der 8444 Zuschauer die Mercedes-Benz Arena schlecht gelaunt verlassen haben, denn Berlins Basketballteam siegte dank Martin Hermannsson (23 Punkte) und Derrick Walton jr. (19) erst mit 107:104 (57:59, 98:98) nach Verlängerung. Seit seinem Wechsel nach Berlin in 2017 hatte Luke Sikma nie ein Alba-Spiel versäumt. Gegen die Eisbären wurde er nach zuvor 126 Einsätzen in Folge geschont.

Sein Fehlen machte sich gegen den stark abstiegsgefährdeten Tabellen-16. stärker bemerkbar als erwartet. Nach gutem Start (22:11/5.) lag Alba mit löchriger Verteidigung erst mit 38:45 (16.) und dann auch noch bis 21 Sekunden vor dem Ende zurück (95:98). Dann erzwang Hermannsson die Verlängerung. Am Sonntag tritt Alba zum letzten Spiel der Hauptrunde in Ludwigsburg (18 Uhr, Magentasport) an.