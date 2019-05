Lückenkemper will über Yokohama nach Doha

Die SCC-Athletin will sich bei der Staffel-WM ein Ticket für die WM in Doha sichern. Mit ihr hoffen vier weitere Berliner Sprinter.

Berlin/Yokohama. Gina Lückenkemper wird ausgeschlafen sein. Mit Jetlags hat Deutschlands Topsprinterin so gar keine Probleme. Und weil die Staffel-Spezialisten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) schon seit Mitte April in Okinawa (Japan) im Trainingslager weilen, war die Anreise zu den World Relays im 1500 Kilometer entfernten Yokohama keine allzu ermüdende Aufgabe.

Die wahre Herausforderung wartet ja auch erst an diesem Wochenende. Dann steht für Lückenkemper und das deutsche 4x100-Meter-Quartett bei den inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften die Qualifikation für die Leichtathletik-WM in Doha (28. September bis 6. Oktober) auf dem Spiel.

Für WM-Quali muss ein Top-Ten-Platz her

„Wenn es rund läuft, können die Sprinterinnen relativ weit vorne landen“, sagte Staffel-Bundestrainer Ronald Stein dem Portal leichtathletik.de. Dazu müssen sie die Vorläufe am Sonnabend überstehen und im Finale am Sonntag einen Platz unter den Top Ten belegen. Dabei ruhen die Hoffnungen nicht allein auf EM-Silbermedaillengewinnerin Lückenkemper.

Neben der Athletin vom SCC Berlin kann sich auch Lisa-Marie Kwayie (Neuköllner Sportfreunde) Hoffnung auf einen der begehrten Staffel-Plätze machen. Immerhin holten die beiden Berlinerinnen bei der EM im vergangenen August in Berlin Staffel-Bronze.

Wer am Ende wirklich auf der Bahn steht, entscheidet sich erst kurz vor dem Start. Bundestrainer Stein wird wohl die besten Wechslerinnen und schnellsten Sprinterinnen aufstellen. „Wir wollen mit der stärksten Gruppe antreten und werden nichts ausprobieren, dazu ist der Wettbewerb zu wichtig“, sagt Stein.

Und die Erinnerungen an die letzte Staffel-WM sind golden. Vor zwei Jahren sprintete das deutsche Quartett mit Weltjahresbestleistung auf den ersten Platz – vorbei an Jamaika und den USA. Allerdings ohne Lückenkemper. Die damals 20-Jährige fühlte sich nicht fit genug und trat ihren Startplatz ab. „Wer Staffel läuft, sollte in der Lage sein, das eigene Ego hinten anzustellen“, sagt sie. In diesem Jahr aber ist die 22-Jährige fit und will mit den World Relays in die Wettkampfsaison starten.

400-Meter-Sprinter Köhrbrück und Koch sind auch dabei

Die Berliner Reisegruppe, die sich Mitte April auf den Weg nach Japan gemacht hatte, wird komplettiert von Lukas Jakubczyk, der nach seinem schmerzhaften Zusammentreffen mit der blauen Bahn im Olympiastadion auf eine erfolgreichere Vorstellung mit der Staffel setzt. Bei der EM war der Berliner mit Sprintkollege Julian Reus beim letzten Wechsel gestolpert und das deutsche Quartett damit ausgeschieden.

Über 4x400 Meter hofft Marc Koch (LG Nord) auf einen Einsatz. In der erstmals ausgeführten 4x400-Meter-Mixed-Staffel will Svea Köhrbrück (SCC Berlin) einen Startplatz ergattern. Denn sie alle wollen in diesem Jahr noch weiter reisen – zur WM im Herbst nach Doha.