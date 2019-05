250.000 Euro für Berlins Spitzensportler

Berlin. In den weitaus meisten Sportarten lässt sich nicht sonderlich viel Geld verdienen. Da helfen selbst etliche Titel nicht. Olympiasieger im Kanu etwa können sich auf ihren Erfolgen keine gemütliche Zukunft aufbauen. Weltmeister im Modernen Fünfkampf erreichen selbst mit etlichen ersten Plätzen keine Prominenz.

Um so wichtiger ist es, dass diese Sportler gut gefördert werden. „Unsere Athletinnen und Athleten zeigen, was mit Ausdauer, Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft im Leben zu erreichen ist“, sagte Thomas Härtel, der Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), am Donnerstag bei der Übergabe der sogenannten Beraterverträge in der Spielbank Berlin.

56 der besten Spitzensportler der Stadt erhalten diese spezielle Unterstützung seitens des LSB, die bei der Finanzierung von Trainingslagern oder Sportkleidung helfen soll. Insgesamt werden 250.000 Euro binnen eines Jahres an die Sportler vergeben.

Aktive aus 22 Sportarten erhalten Unterstützung

Auch Annika Schleu gehört zum Kreis der Auserwählten. „Ich freue mich sehr, dass ich erneut einen Beratervertrag erhalten habe. Es ist eine große finanzielle Unterstützung, insbesondere für Athleten aus Sportarten, die nicht so im Fokus stehen. Die Auszeichnung gibt mir Rückenwind für die neue Saison“, sagte die Fünfkämpferin, die auf vier WM-Titel verweisen kann.

Athleten aus 22 Sportarten erhielten am Donnerstag die Verträge, die seit 2002 vergeben werden. Unter anderem Marcus Groß, zweifacher Olympiasieger im Kanu-Rennsport, Lisa Unruh, Olympiazweite im Bogenschießen, und Bahnradfahrer Theo Reinhardt, zweifacher Weltmeister im Madison, durften sich über die Anerkennung freuen.